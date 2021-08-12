Реконструкция восточной ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ) к концу 2024 года, после введения дороги в эксплуатацию, увеличит транспортные возможности Восточной Сибири, нарастит пропускную способность магистрали и объем транзитных перевозок. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на церемонии закладки памятного камня по случаю начала реконструкции магистрали.

«Сегодня мы заложили камень, символизирующий начало реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали. Это участок протяженностью 340 км от Улака до Февральска», ‒ сказал министр, назвав огромным значением для экономики страны этого отрезка БАМ. В частности, Россия сможет расширить выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Шойгу подчеркнул, что для обеспечения труда и проживания военных железнодорожников оперативно возвели современные городки на протяжении всего участка. Кроме того, к строительству привлекли необходимую автомобильную, инженерную и специальную технику. Глава Минобороны добавил, что качественно проведенная подготовка позволила своевременно приступить к исполнению решения президента РФ по увеличению пропускной способности БАМ.

Шойгу уверен, что железнодорожные войска достойно справятся с поставленными задачами ‒ без их активного участия не обходится ни один сложный проект строительства железных дорог.

Министр подчеркнул, что у каждого представителя его поколения есть ассоциации, связанные со «стройкой века», как называли тогда БАМ. Для него это ‒ сотни тысяч соотечественников, воплощавших в жизнь самый дорогостоящий и масштабный инфраструктурный проект в истории СССР. Шойгу отметил, что кого-то привлекали высокие заработки, кто-то ехал «за туманом и за запахом тайги», однако все они работали на необжитой территории в тяжелейших условиях вечной мерзлоты. Глава Минобороны заключил, что в этом смысле мало что изменилось ‒ здесь все еще километры непроходимой тайги и такой же суровый климат.

Особо Шойгу отметил, что к работам активно подключаются студенческие стройотряды. «Подобная практика не нова. В советское время её прошли десятки тысяч студентов, многие из которых впоследствии стали крупными хозяйственниками и политиками. Не исключение и глава нашего государства, а также многие другие известные руководители», ‒ сказал министр.

По его словам, «здесь, в спайке с лучшими представителями Железнодорожных войск, студенты военных учебных центров проходят стажировку». «Помимо навыков работы в команде они получают уникальный опыт реализации крупнейшего инфраструктурного проекта страны», ‒ заметил Шойгу.

БАМ ‒ железная дорога на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход РФ к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань. Сейчас ее общая протяженность ‒ 4,3 тыс. км. Транссиб и БАМ работают на пределе пропускной способности.

По материалам ТАСС, издания «ИркутскМедиа», «Интерфакса»