НОВО-ОГАРЕВО, 30 марта .

Россия не допустит на своей территории агрессивного национализма и переноса межэтнических конфликтов из-за рубежа. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Источник: Пресс-служба Президента России

Он отметил, что, хотя в основе появления большинства горячих точек в мире лежат экономические и политические причины, для разжигания этих конфликтов провоцируются, как правило, межнациональная и религиозная нетерпимость.

Мы в России не должны допустить, не допустим ни агрессивной, неуважительной по отношению к представителям какой бы то ни было национальности демонстрации своей этнической принадлежности, не допустим и переносов на нашу землю любых зарубежных конфликтов подобного рода.

Владимир Путин

Он отметил, что на сегодня более 80% россиян положительно оценивают состояние межнациональных отношений в стране, но эти вопросы требуют постоянной, каждодневной работы, так как касаются очень чувствительной для людей сферы. «Внимание к вопросам реализации национальной политики, особенно на местах, должно быть пристальным и постоянным, а действия — максимально деликатными, тактичными, корректными», — подчеркнул глава государства.

Пресечение попыток конфликтов

Путин отметил, что власти РФ аккуратно и уважительно пресекли попытки перенести на российскую территорию межэтнические конфликты из других постсоветских стран и будут действовать так же и в будущем.

«Невозможно нам мириться с тем, что кто-то пытается или намерен переносить проблемы, с которыми люди сталкиваются в их странах, на территорию Российской Федерации», — сказал Путин. По его словам, этот вопрос касается представителей многих республик бывшего СССР — как являющихся гражданами России, так и имеющих статус трудовых мигрантов, которые много лет проживают в РФ, но «вовлечены в процессы, которые происходят на их родине».

«К сожалению, за предыдущее время мы видели подобные попытки переноса проблем в наших соседних государствах, связанных с территориальными спорами, с межэтническими проблемами, на территорию России, — сказал Путин. — Наши правоохранительные органы и вообще органы власти действовали в высшей степени аккуратно, спокойно и с уважением, но решили эту проблему».

«Все подобные попытки и сегодня, и в будущем, безусловно, будут пресекаться», — заверил президент.

Путин надеется, что представители национально-культурных общественных объединений, которые существуют в России, будут это понимать и не будут терять «чувство ответственности перед страной, в которой они живут».

Проблемы межнациональных отношений в других странах

Путин также считает, что страны американского и европейского континентов столкнулись с проблемой межнациональных отношений.

Новость

«Мы знаем, с какими проблемами сегодня многие страны мира сталкиваются как раз вот в этой ключевой сфере. И на американском континенте, и на европейском», — сказал Путин.

По его словам, тема укрепления общероссийской гражданской идентичности является ключевой для заседания Совета. «Нет ничего важнее для нашей страны, да для любой страны мира», — добавил российский лидер.

Путин также уточнил, что вместе с участниками совета заслушает доклад об образовании как инструменте гармонизации межнациональных отношений, в том числе в части социальной адаптации детей мигрантов. Также будет рассмотрен вопрос о создании и реализации проектов этнокультурного туризма в регионах России. «Вроде бы это независимые темы, между тем они между собой сильно связаны», — заключил президент.