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Учения “Запад. Взаимодействие 2021″

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В Китае в Нинся-Хуэй 9 августа стартовали масштабные российско-китайские военные учения.
Важным аспектах новых учений является более углубленный уровень взаимодействия на военном уровне.



































Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6975901.html
Метки: Видео, вс рф, Китай, кнр, ноак, Россия, учения
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