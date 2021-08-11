Разгул огненной стихии: лесные пожары в Якутии достигли исторических масштабов
Лесные пожары в Якутии достигли небывалых масштабов. Природные палы, уничтожив несколько миллионов гектаров тайги, перекинулись на населенные пункты. Президент России Владимир Путин сегодня поручил главе МЧС РФ Евгению Зиничеву лично отправиться в Якутию для оперативного управления группировкой сил, которую продолжают наращивать.
Главное Турцию и Грецию потушить,иначе где отдыхать то,а Якутия че туда никто и не ездит.
важным вопросом является поиск ответственных. Так, Путину предложили уволить главу Минприроды РФ Козлова. С инициативой выступил якутский депутат ГД Тумусов. «Никто не снимает ответственности с местных властей, но мы знаем, где деньги и кто их распределяет. Министр, отвечающий за природу, у нас есть, а вот природы нет – сгорела», – заявил Тумусов. По мнению самих якутов, в целом и вправду виноваты федералы, не только из Минприроды, но и из МЧС, Минфина и других ведомств, которые оставили Якутию без средств для борьбы. В итоге оказать помощь старались даже звезды кино, вроде Ди Каприо, но международную активность было велено свернуть, а блогеров, пишущих о пожарах в соцсетях стали прессовать местные чиновники. Так что ответственность за агрессивное замалчивание проблемы лежит и на региональной власти…»
Турции помогают,сегодня Греции направили помощь.Может у них там дачи?
В Турции да ,много самый пик где то 2008-2010 гг.Даже помню статьи были,что турецкие власти обеспокоены скупкой недвижимости на побережье российскими гражданами.
Все законное ворье Кавказа и Закавказья это Турция и Кипр.
А Зеленский на свою родину в Крым перекрыл воду из за большой любви.
И ни один олигарх не стал торговаться и признаваться.
Помню статья была князя Македонского, не доверяй писал жидам, обманут.
Столько лет прошло. А ведь никто не поспорит.