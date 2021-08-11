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Разгул огненной стихии: лесные пожары в Якутии достигли исторических масштабов

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Лесные пожары в Якутии достигли небывалых масштабов. Природные палы, уничтожив несколько миллионов гектаров тайги, перекинулись на населенные пункты. Президент России Владимир Путин сегодня поручил главе МЧС РФ Евгению Зиничеву лично отправиться в Якутию для оперативного управления группировкой сил, которую продолжают наращивать.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=umJauag4ZBk
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5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 19943 14713
    Владимир час назад

      Главное Турцию и Грецию потушить,иначе где отдыхать то,а Якутия че туда никто и не ездит.

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    • 19943 14713
      Владимир час назад

        важным вопросом является поиск ответственных. Так, Путину предложили уволить главу Минприроды РФ Козлова. С инициативой выступил якутский депутат ГД Тумусов. «Никто не снимает ответственности с местных властей, но мы знаем, где деньги и кто их распределяет. Министр, отвечающий за природу, у нас есть, а вот природы нет – сгорела», – заявил Тумусов. По мнению самих якутов, в целом и вправду виноваты федералы, не только из Минприроды, но и из МЧС, Минфина и других ведомств, которые оставили Якутию без средств для борьбы. В итоге оказать помощь старались даже звезды кино, вроде Ди Каприо, но международную активность было велено свернуть, а блогеров, пишущих о пожарах в соцсетях стали прессовать местные чиновники. Так что ответственность за агрессивное замалчивание проблемы лежит и на региональной власти…»

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        • 12283 11351
          KTВладимир час назад

            Турции помогают,сегодня Греции направили помощь.Может у них там дачи?

            • 19943 14713
              ВладимирKT 54 мин. назад

                В Турции да ,много самый пик где то 2008-2010 гг.Даже помню статьи были,что турецкие власти обеспокоены скупкой недвижимости на побережье российскими гражданами.
                Все законное ворье Кавказа и Закавказья это Турция и Кипр.

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              • 7830 5626
                чужойKT 47 мин. назад

                  А Зеленский на свою родину в Крым перекрыл воду из за большой любви.
                  И ни один олигарх не стал торговаться и признаваться.
                  Помню статья была князя Македонского, не доверяй писал жидам, обманут.
                  Столько лет прошло. А ведь никто не поспорит.

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