Самой страшной угрозой для России является угроза разложения общества. Так считает министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу. «Внешние угрозы – они понятны… Когда нам угрожают, мы понимаем, кто угрожает, чем угрожает, мы знаем, чем они вооружены, знаем, как этому противостоять, знаем, как с этим бороться». Но есть более страшная опасность для любой страны,– подчеркнул министр на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», – это внутренняя угроза. И связана она с тем, что постепенно разлагается общество.

С таким тревожным заявлением Шойгу выступил впервые. И особенный вес его предупреждению придает тот факт, что оно сделано не обычным политиком, а руководителем нашего главного оборонного ведомства. Характерно, что недавно с таким же предупреждением выступил и глава Совета безопасности Николай Патрушев. Перечисляя угрозы для России, он назвал среди них попытку внешних сил дестабилизировать политическую ситуацию в нашей стране. По словам Патрушева, «в последнее время увеличилось финансирование российской несистемной оппозиции из-за рубежа. Как и радикальные исламисты, иностранные инвесторы оппозиции пытаются вовлечь в протесты молодёжь».

И эту тревогу руководителей силовых ведомств России эксперты и политологи считают вполне обоснованной. Нам грозят не только НАТО и американские ракеты, угроза таится внутри страны. Во времена СССР нас соблазняли джинсами и «кока-колой», а сегодня – так называемыми западными ценностями.

«Запад не может достичь превосходства над Россией военным путем. Поэтому он делает ставку на гибридное воздействие на общество с целью его трансформации. На эту опасность и указал Сергей Шойгу», – сказал в интервью газете «Взгляд» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, комментируя слова министра обороны России.–Особую опасность представляет воздействие на молодежь, навязывание им чуждых ценностей, попытки осмеять патриотизм и внедрить новые установки. Сергей Шойгу обратил на это внимание, в том числе, c учетом данных о том, что в Прибалтике и в Восточной Европе созданы центры ведения информационной войны против России. Министр обороны ранее указывал на то, что в режиме боевых операций продвигают заданные деструктивные смыслы в российском сегменте соцсетей. Министр обороны своим заявлением призвал не отдавать эту идейную повестку на откуп Западу, а отстаивать на уровне государственной политики базовые ценности российского общества», – подчеркнул политолог.

«Это тезис, который приходится сейчас озвучивать, потому что вновь сложилась ситуация, уже не раз бывавшая в истории», – отметил в свою очередь профессор Финансового Университета при Правительстве России Олег Матвейчев. По его словам, «Россию могут победить только сами русские – изнутри самих себя. Поэтому работа всех западных сил направлена на то, чтобы разложить наше общество изнутри. Чтобы не было патриотизма, не было тех самых скреп, над которыми смеются наши враги. А ведь это и есть моральные, нравственные ценности, которые тысячелетиями помогали народу выживать», – отметил эксперт.

Но все-таки главный инструмент, разлагающий наше общество, это не только явные «инагенты», не только вещающие из-за рубежа «голоса», как это было во времена СССР, и даже не западные интернет-ресурсы, а, прежде всего наши собственные, российские СМИ, наша либеральная интеллигенция. В том виде, в котором они сформировались в «лихие» 90-годы.

Именно тогда на деньги олигархов средства массовой информации России были укомплектованы кадрами, подготовленными в западных ВУЗах и в захваченных либералами российских учебных заведениях, для которых главное – «как на Западе», только на «западные ценности» они и ориентируются.

И это, прежде всего, самое мощное на сегодня оружие информационного влияния на население – телевидение. Причем, как ни странно,– его центральные каналы, которые финансирует государство. На них ежедневно – масса программ и передач, которые оказывают на россиян то самое «страшнейшее» разлагающее влияние, о котором с тревогой говорит Шойгу. Это и бесконечные репортажи о маньяках, всякого рода садистах и психопатах, о людях с сексуальными отклонениями, смакование самых грязных скандалов и сомнительных сенсаций. Это и бесконечное мелькание на экранах таких одиозных персонажей, как героиня полупорнографической передачи «Дом-2» Ксения Собчак, которую сделали ведущей программы в прайм-тайм на главном в стране канале, или человека с тремя паспортами – Владимира Познера, которого никак патриотом России не назовешь. Это и двусмысленная развлекуха с «фигой в кармане» от Ивана Урганта и т.п.

Главными героями на нашем телевидении уже давно стали не люди труда, не ученые, не космонавты, как это было во времена СССР, а обрюзгшие поп-звезды и шоумены, вроде скачущего на сцены голышом и нещадно при этом матерящегося Сергея Шнурова, которого не только ввели в Общественный совет при Комитете по культуре Госдумы, а еще и сделали генеральным продюсером крупного телевизионного канала.

А как можно назвать вызвавшее в стране бурю возмущения решение руководства Первого канала отправить на международный песенный конкурс «Евровидение» уроженку Таджикистана с пошлейшей песней «Русская женщина»? Ничем иным, как умышленной диверсией, направленной на разложение нашего общества, это назвать никак нельзя. А как объяснить, что на популярнейшем телешоу «Голос» даже дети уже поют у нас почти исключительно по-английски?

Такое же разлагающее влияние на общество оказывают сериалы, которые с утра до вечера идут на нашем телевидении. Это или криминальные детективы с бесконечным мордобоем, сценами садистской жестокости и реками крови, или сусальные мелодрамы о жизни олигархов, их любовниц и служанок, где апофеозом счастья и успеха становится в финале чемоданчик, битком набитый долларами. Появление на телеэкранах патриотических картин, как «Т-34», «Движение вверх», «Легенда №17» – редкое исключение из правил. Да и те сделаны, как считают многие, скорее по лекалам Голливуда, чем отечественной классики. Нередко даже те фильмы, которые делаются по госзаказу и вроде бы на военно-патриотические темы, оборачиваются развесистой клюквой, грубо искажающей нашу историю.

В настоящий конвейер разложения общества превратился некогда легендарный российский театр, который со своей школой Станиславского был примером для всего мира. Сегодня на российской сцене, как «шедевры» подаются творения таких новоявленных «гениев», как Кирилл Серебренников, у которого в спектаклях подстрекают к самоубийству и имитируют на сцене изнасилование детей. Или как художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, который решил пригласить на роль Раневской в легендарной чеховской пьесе «Вишнёвый сад» трансгендера.

Кредо таких нынешних театральных «корифеев» откровенно и красноречиво озвучил недавно художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин. «Когда говорят, что новая национальная идея – патриотизм, я тоже не согласен, – безапелляционно заявил он в интервью газете «Коммерсант».– Не может патриотизм быть идеей» .

По мнению Райкина, патриотизм –это сегодня «такое затисканное слово, что мне просто не хочется его произносить. Как и слово “народ”, слово “патриотизм” в нашей стране должно отдыхать еще лет 150 или 200. Деньги. У нас такая национальная идея. Набивание карманов во что бы это ни стало. Кто успеет, кто сможет».

Чем, кстати, его коллеги по сцене сегодня активно и занимаются. Можно тут вспомнить и осужденного недавно за кражу в театре государственных средств уже упомянутым Серебренниковым.

Разложение затронуло и наши музеи. В стенах Государственного Эрмитажа выставляются творения бельгийского художника Яна Фабра в виде чучел дохлых собак и птиц, Государственный русский музей приобретает на государственный деньги резиновый унитаз как якобы выдающееся произведение искусства, а в Третьяковской галерее экспонировали картину, изображающую чеченских боевиков «на отдыхе».

А помните, что творил в Перми Марат Гельман, у которого на выставках топорами рубили иконы, а потом уставивший за счет бюджета весь город уродливыми скульптурами в виде «красных человечков»? А кощунственные пляски девиц из «Пусси-Райот» в храме Христа Спасителя? А безумный эксгибиционист, прибивающий свою мошонку гвоздями к мостовой на Красной площади? А арт-группа «Война», которая в Петербурге намалевала на мосту фаллос и получила потом за это премию? Что все это как не умышленное разложение нашего общества через подобное псевдоискусство?

Тлетворное влияние на россиян оказывает само поведение и образ жизни многих наших «служителей муз». Достаточно вспомнить о скандальной истории с актером Михаилом Ефремовым, который в стельку пьяный и под наркотиками убил своим тяжелым внедорожников в центре Москвы человека.

И самое позорное в этой истории оказалось то, что его коллеги по профессии всячески пытались убийцу защитить, а процесс над ним наше телевидение превратило в самый омерзительный фарс.

Немалый вклад в деградацию общественного сознания вносит литература. Самыми популярными авторами сегодня у нас, в стране Толстого и Достоевского, стали такие литераторы, как плодовитая создатель детективов Дарья Донцова и живущий за границей русофоб Чхартишвили, выступающий под псевдонимом Борис Акунин. Именно их книгами завалены сегодня все прилавки книжных магазинов России, именно их опусы издатели выпускают самыми большими тиражами. А на роль «нового Пушкина» либералы выдвинули для нас рифмоплета Дмитрия Быкова, который недавно назвал Гитлера «освободителем России». По его мнению, Адольф Гитлер мог бы создать «свободную Россию, освобождённую нацистами», если бы не отвратил от себя евреев.

Иначе как идеологической диверсией трудно назвать и тот факт, что в авторы такой важной культурной инициативы, как «Тотальный диктант», проводимый по всей России, в этом году был выбран Дмитрий Глуховской, автор мрачной мистерии «Метро». А ведь это тот самый Глуховской, который недавно заявил: «А теперь вот я понял: никакой новой России нет. Мы сами ее и вытаптываем. Мы ничего нового на руинах не желаем. Нам интересно одно: надорвать себе пузо, перетаскивая отколотые глыбы “Совка” с места на место, пытаясь из них сложить внешнее подобие рухнувшего здания…». Таких теперь писателей растлители России навязывают нам в роли «властителей дум».

Поэтому тревога нашего министра обороны понятна и более чем обоснована. Разложение российского общества изнутри уже идет полным ходом, по всем направлением и, если этот губительный для страны процесс не остановить, то планы Запада по разрушению России изнутри и в самом деле могут реализоваться.

В ноябре 1917 года после того как власть в России захватили сначала масоны Временного правительства, а потом большевики во главе с присланным из Германии Лениным и Троцким из США, поэт Максимилиан Волошин до этого, как и вся русская интеллигенция, с упоением жаждавший «свобод», в ужасе написал:

С Россией кончено… На последя́х

Её мы прогалдели, проболтали,

Пролу́згали, пропи́ли, проплевали,

Замызгали на грязных площадях,



Распро́дали на улицах: не надо ль

Кому земли, республик, да свобод,

Гражданских прав? И Родину народ

Сам выволок на гно́ище, как падаль.



О, Господи, разверзни, расточи,

Пошли на нас огнь, язвы и бичи,

Германцев с запада, Монгол с востока…

И наказание в самом деле пришло: германцы с Запада снова напали на Россию, да и японцы с Востока вместо «монгол» тоже готовились напасть. Этого же ждут от нас и сегодня. Чтобы Россия снова ослабла во внутренних распрях, чтобы такие слова как «Родина» и «патриотизм» пролузгали и проплевали. Тогда мы сами развалимся безо всякого НАТО. Тем более, что в истории нашей страны такое уже бывало, и не раз.