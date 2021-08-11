1950-1970-е. 11 снимков Советского Союза от безымянного иностранца
01. Ленинград. Двое мужчин играют в шахматы
02. Ленинград. Исаакиевский собор
03. Ленинград. Мозаичное панно «Сталин на трибуне» на станции «Нарвская»
04. Ленинград. Невский проспект
05. Ленинград. Невский проспект
06. Ленинград. Станция метро «Площадь Восстания»
07. Москва. МГУ им. М.В. Ломоносова
08. Москва.ВСХВ. Центральный павильон
09. Сталинград. Парадная лестница и колоннады на Центральной набережной
10. Сталинград. Планетарий
11. Сталинград. Центральная площадь.