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Пионерское движение в КНДР в XXI веке

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Пионерское движение в КНДР в XXI веке




Аннотация:

6 июня 2021 года в Пхеньяне отмечали 75 лет со дня основания Детского Союза Кореи, объединяющего всех корейских детей в возрасте от 10 до 15 лет.

Детский Союз Кореи является политической организацией, которой руководит Трудовая Партия Кореи. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын в речи, произнесенной 6 июня 2017 года перед участниками VIII съезда Детского Союза, подчеркивал, что перед каждым из членов организации стоит задача становления революционером, образцом для которого являются участники антияпонской борьбы, ветераны Корейской войны, северокорейские трудящиеся, возродившие страну в послевоенный период.

Ким Чен Ын рассматривает Детский Союз Кореи как массовую организацию, ответственную за формирование социалистических моральных качеств, коллективистского духа и классового мышления.

Дополнительно предлагаем вашему вниманию предоставленную посольством КНДР в России видео-версию журнала "Корея", где рассказывается о том, как историю и актуальное состояние Детского Союза Кореи понимают в Корейской Народно-Демократической республике.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6973539.html
Метки: азия, Видео, дети, кндр, образование, пионеры, северная корея, социализм
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