Он ушёл из жизни нынешней зимой, 13 февраля. Мы были дружны с Юрием Петровичем почти двадцать лет – с осени 2001 года. Прежде всего, хочу сказать, что он один из тех редких людей, с которыми было легко и интересно разговаривать. Не только он сам был прекрасным рассказчиком, но искренне и живо интересовался тем, что занимало его собеседника.

У меня было много друзей из числа военных лётчиков-ветеранов, а они очень интересовали Юрия Петровича. Разговоры подчас шли часами. Он с улыбкой ссылался на то, что окончил академию Жуковского, получив профессию авиационного инженера. Говорил также, что собирается коснуться темы лётчиков в одной из своих книг.

Юрий Петрович был автором более двадцати книг. Многие его книги были переизданы по нескольку раз. Книга «Особый район Китая» была издана на шести иностранных языках, в 11 государствах.

Одну из его книг с дарственной надписью и рисунком храню как драгоценную реликвию (на фото).

Кстати говоря, уже в 90-е годы он освоил компьютер и свою работу вёл только через него. Этим фактом он справедливо гордился.

Конечно, говорили и о спорте. Юрий Петрович вспоминал, что не сразу увлёкся тяжёлой атлетикой, сначала был даже чемпионом Москвы по боксу.«Я по нему попал», – виновато говорил Юрий Петрович о сопернике по финалу…

На двух Олимпиадах, в Риме и в Токио, Ю.П. Власов был знаменосцем: в одной руке при порывах ветра он с олимпийским спокойствием пронёс флаг Советского Союза. Одна из центральных западных газет заметила, что рука Власова при проносе флага ни разу не дрогнула. «Это было совсем не просто», – говорил Юрий Петрович.

Игры в Риме он выиграл с новым мировым рекордом в троеборье – 537,5 кг, опередив американца Брэдфорда, занявшего 2-е место, на 25 кг!

Турнир в Риме стал подлинным триумфом советских тяжелоатлетов. 6 советских спортсменов выиграли 5 золотых и 1 серебряную награду в 7 весовых категориях.

Рассказывал Юрий Петрович, как после поздравлений от Н.С. Хрущёва по поводу выигрыша главной олимпийской медали роскошные золотые часы ещё царского времени подарил ему маршал Р.Я. Малиновский. Позднее, в трудные 90-е годы.он продал эти часы, что дало ему возможность спокойно жить и работать какое-то время.

Тогда я работал над книгой о великом авиаконструкторе А.Н. Туполеве и рассказал об этом Юрию Петровичу, он поделился своими воспоминаниями о встрече с Андреем Николаевичем в Большом Кремлёвском дворце, на праздновании Нового года, где гости стояли за несколькими десятками отдельных столиков. Юрий Петрович запомнил, что Андрей Николаевич узнал его, подмигнул, затем пожал руку. Когда концерт окончился, и гости стали собираться домой, Туполев громко сказал: «Теперь мы поедем к себе, будем петь русские песни…».

Много рассказывал Юрий Петрович об общении с прославленным лётчиком М.М. Громовым, бывшим президентом федерации тяжёлой атлетики СССР. Запомнилось Юрию Петровичу, как проезжая в машине по подмосковному Серпухову, он под густой сенью деревьев заметил пивную палатку с неизменной в ту пору очередью. Михаил Михайлович попросил остановиться, вышел из машины и подошёл к очереди. Был он в парадной форме, со звездой Героя. Мужики, стоявшие в очереди, расступились. Громов купил кружку пива, отошёл в сторонку и неспешно её выпил.

После возвращения Юрия Петровича из Рима из известных маршалов и генералов, в духе времени желавших сходить с ним на охоту, сформировалась целая очередь. Юрий Петрович запомнил, как ходил на охоту с маршалами Ворошиловым, Ерёменко, Батицким.

Особенно запомнился ему долгий, на несколько дней, поход на охоту с суровым генералом армии, а позднее Маршалом Советского Союза, Главкомом ПВО страны П.Ф. Батицким. Более суток, заночевав в маленьком охотничьем домике, принадлежавшем Министерству обороны, они общались только друг с другом. Павел Фёдорович рассказывал Юрию Петровичу о своей службе, расспрашивал об олимпийском Риме. Рассказал ему, как, спустившись по ступенькам лестницы бункера штаба Московского военного округа, по приговору суда застрелил из личного оружия Л.П. Берию. Заметим, что Берия в то время был Маршалом Советского Союза и одним из двух Почётных граждан СССР (вторым был академик И.В. Курчатов),Героем Социалистического Труда, одним из главных творцов советского атомного проекта.

С Юрием Петровичем мы ездили домой к Герою Советского Союза, выдающемуся асу реактивной авиации Евгению Георгиевичу Пепеляеву, одержавшему в Корее 19 личных побед над американцами. Юрий Петрович был восхищён интеллигентностью и сдержанностью великого лётчика, его точными оценками наших и американских воздушных бойцов, характеристик истребителей.

Он несколько раз спрашивал меня: «Почему Пепеляев так и не получил звание генерала?». Ведь Пепеляев окончил и Академию Генерального штаба, и служил командиром дивизии, и был кавалером самых высоких наград, и пользовался высочайшим авторитетом в лётных кругах. Я высказывал своё суждение: причиной была давняя ревность и зависть к его лётным успехам маршала авиации Е.Я. Савицкого. Ему Пепеляев в учебном воздушном бою «надрал хвоста» ещё в довоенные годы, да так, что тот, досадуя, ушёл и сел на соседнем аэродроме. Впоследствии Савицкий пристально следил за ростом Пепеляева, вмешивался в ход боевой работы в Корее, заменив там фронтовых лётчиков лётчиками ПВО, имевшими классность.

– Это было ни к чему, – твёрдо говорил Е.Г. Пепеляев, – кому в тех условиях нужны были способности лётчиков посадить самолёт в условиях ограниченной видимости (3-й класс) или ночью (2-й класс)? В результате преимущество советских лётчиков по числу побед снизилось с 5 к 1 в 1951 году и до 1,5 к 1 в 1953-м.

Юрий Петрович искренне недоумевал и возмущался, что Е.Г. Пепеляев так и не был удостоен звания генерала. Говорил, что это бросает тень не только на Е.Я. Савицкого, но и на всё советское командование ВВС и ПВО 1950-х гг., включая Главного маршала авиации К.А. Вершинина. Даже как-то сказал в сердцах: «Хорошо, что я не пошёл по военной линии!».

Он был дружен с известным американским промоутером и атлетом Бобом Хоффманом, основателем культуризма, принимал и угощал американцев в Москве. Юрий Петрович вспоминал, что Хоффман был поражён, когда убедился в том, что советские спортсмены не употребляли никаких препаратов. «Все допинги, все запрещённые средства шли от американцев», – не раз уверенно и твёрдо говорил Юрий Петрович.

Известно, что на Олимпийские игры в Токио в 1964 году в число членов сборной СССР были включены сразу два супертяжа – Ю.П. Власов и Л.И. Жаботинский. Конкуренция была очевидной, а окружение Жаботинского буквально доставало Юрия предложениями побороться с Леонидом на руках.

– В вопросах максимальной концентрации важнейшее место занимает психология, – вспоминал Юрий Петрович. – Однажды, когда я был очень сосредоточен, по дороге в столовую вновь встретился Жаботинский с его командой. Вновь от них последовали, где-то даже издевательские, предложения сразиться в армрестлинге, и я согласился. Быстро нашли крепкий стол и притащили его в опустевшую к тому времени олимпийскую столовую. Я внутренне кипел. Сели друг напротив друга, нам поставили правильно руки, локти, сказали, что борьбу надо начинать после команды.

Как только прозвучала команда, я немедленно опрокинул руку Жаботинского, сильно ударив её тыльной стороной ладони по столу. После этого была ещё одна или две попытки – с тем же успехом. Жаботинский смотрел на меня с недоумением, похожим на плохо скрытый испуг…

Но вот в олимпийских соревнованиях он меня перехитрил, заявив: «Всё, больше не могу, не хочу, устал…». Его слова расхолаживающе подействовали на меня,а затем в толчке Жаботинский, с новым мировым рекордом (217, 5 кг), опередил меня (210 кг) и выиграл золото…».

При выполнении второго упражнения Юрий Петрович в четвёртой попытке (не идущей в зачёт) установил мировой рекорд, на 10 кг превысив свой показатель в рывке –172,5 кг, на пять кг превысив результат Леонида. Первое упражнение – жим, с преимуществом в 10 кг также выиграл Власов. Юрий Петрович проиграл соревнование и занял второе место, объективно показав своё превосходство в результате (не зачтённом, поскольку рекорд в рывке, повторим, был установлен в четвёртой попытке). Власов получил серебряную медаль, которую счёл поражением. Этого поражения он не мог себе простить никогда.

Другое соревнование, где Юрию Петровичу вновь понадобилась максимальная концентрация, был его своеобразный поединок с известным охранником Ельцина А.В. Коржаковым.

– Он несколько раз вызывал меня на «бой»– кто больше выпьет, хотя был существенно моложе.Однажды в самолёте, когда мы возвращались с какого-то предвыборного мероприятия, я согласился, и мы приступили. Выпили прямо «из горла» не то по три, не то по четыре бутылки водки, причём после каждой выпитой бутылки выпивший её участник должен был встать и прилюдно закусить кусочком чёрного хлеба. В таком необычном соревновании с весьма крепкими припитым Коржаковым мне удалось победить…», – вспоминал Юрий Петрович.

Заметим, что от поддержки Ельцина он отказался: не согласился ни выступать на его стороне, ни получать от него официальную помощь.

Запомнилось, что,приехав в гости к нам домой, он сразу заметил: «Тапочки мне не ищите», и был удивлён малым размером нашей стандартной квартиры, которая нам самим никогда не казалась тесной. Рассказывал, что квартиру в Чапаевском переулке он ждал и выбирал достаточно долго: «Хотелось иметь более высокие потолки, чтобы можно было дышать…». В разговоре за чаем и пирогами он поведал, что его супруга – Лариса Сергеевна, готовит очень вкусные домашние зефиры.

Но наибольший интерес у Юрия Петровича вызвало собрание книг, а у меня тогда была большая коллекция мемуаров военных лётчиков и книг, посвящённых авиации. Он попросил дать ему несколько книг, которые потом аккуратно вернул.

Мне тоже довелось несколько раз побывать в гостях у Юрия Петровича. Запомнились кабинет и редкие книги Власова, которые он покупал и выписывал ещё в 60-е годы, некоторые из его сохранившихся спортивных наград, а также доброжелательность и хлебосольство Ларисы Сергеевны, врача по профессии, человека очень демократичного и активного в жизни, с которой Юрия Петровича связывали самые добрые, заботливые отношения. Вместе они прожили более тридцати лет. К сожалению, эта добрая и симпатичная женщина вскоре заболела, и наше общение стало более редким.

Уход Ларисы Сергеевны, которая была более чем на двадцать лет моложе Юрия Петровича, а умерла на четыре года раньше его, был тяжким ударом для него.

Юрий Петрович был дважды женат. Первая жена – Наталья Фёдоровна – умерла в возрасте 47 лет, когда Юрию Петровичу не было и пятидесяти. Он никогда не заводил романов на стороне, хотя, как великолепный атлет, естественно, был не обделен вниманием женщин. У него осталось две дочери: Елена и Ирина. У Елены выросли двое внуков Юрия Петровича…

Запомнились и походы с ним в гимнастический зал. Как он скрупулёзно записывал в записную книжку выполняемые им несложные упражнения, как тщательно бинтовал эластичным бинтом свои запястья. Запомнилось его отрицательное отношение к упражнению «на пресс» – из положения лёжа в положение сидя. «Повышает давление», – коротко заметил он. Штангу в наших походах Юрий Петрович в руки не брал, только гантели.

Рассказывал, как в своё время выполнял жим штанги от груди двумя руками, в положении лёжа. «Когда ставили большой вес – 250 и больше, – вспоминал Юрий Петрович, – зал дружно притихал, возможно, из уважения, и я давил её в полной тишине». Запомнилось его пиететное отношение к вису на перекладине вниз головой. «Это очень полезное упражнение – оно помогло мне спасти позвоночник», –замечал Юрий Петрович. У него были очень серьёзные проблемы с позвоночником, который он привел в норму лишь частично и с большим трудом.

В последнем нашем долгом телефонном разговоре, состоявшемся за месяц до его смерти, когда мы в очередной раз пытались прикинуть, когда нам встретиться, он жаловался, что здоровье его сильно пошатнулось, что его никуда не приглашают – ни на встречи, ни на выступления…

Юрий Петрович возмущался происками против российских спортсменов, говорил, что этот пик ещё явно не пройден… Он хорошо знал внутреннюю составляющую спорта и считал, что «наезды» на Россию в последние годы состоялись, прежде всего, из-за некомпетентного руководства российским спортом, и, в какой-то степени, из-за предательства Родченкова.

Олимпийские игры из инструмента объединения людей, провозглашённого Кубертэном, под влиянием, прежде всего, американцев и представителей Великобритании, превратились в поле противостояния и конкуренции.

После Олимпийских игр в Риме (у СССР 43 золотых медали из 150 разыгрываемых комплектов (28,7%), у США – 34 золотые медали), в Мюнхене (СССР – 50 золотых медалей из 195 комплектов (25,6 %), США – 33) и в Монреале (СССР – 49 золотых медалей из 198 комплектов; второе место – ГДР – 40 золотых медалей; третье – США – 34 золотых медали, при этом в первую десятку стран-победительниц входило сразу семь социалистических стран!) стало совершенно очевидным преимущество спорта социалистических стран. Только в Токио, в 1964 году, и в Мехико (в 1968-м) СССР уступил США (соответственно 30 золотых медалей против 36, и 29 золотых медалей против 45).

После проигрыша олимпиад в Мюнхене и Монреале противники начали действовать отнюдь не на спортивных полях, не в залах и не на дорожках.

Воспользовавшись надуманным политическим предлогом – войной в Афганистане, президент США Картер призвал не ехать на Олимпийские игры в Москву (1980), наши в ответ не поехали в США (1984), как и многие другие спортсмены социалистического лагеря. Эти игры, как и игры в Москве, были лишены полноценной конкуренции, и не могут быть рассмотрены при объективном анализе. На Олимпиаде в Лос-Анджелесе состоялся олимпийский дебют Китая, и число разыгрываемых медалей было увеличено сразу на 18, тогда как ранее оно увеличивалось на 5-6.

На Олимпиаде в Сеуле, в 1988 году, последней для Советского Союза, первым вновь оказался СССР с 55 золотыми медалями, второй была ГДР и только третьими стали США.

В Барселоне, в 1992-м, уже объединённой командой, сформированной на основе бывшей сборной СССР, было завоёвано 45 золотых медалей из 257, а США – 37.

Естественно, что и МОК, и целый ряд спортивных федераций, и ВАДА после развала Советского Союза оказались под полным контролем США. Наконец, в Атланте, в 1996 году на первое место вышли США с 44 золотыми медалями, РФ с 26-ю осталась на втором месте.

Примерно та же ситуация сложилась и в Сиднее, в 2000 году, где разыгрывалось уже 300 комплектов медалей, США с 37 золотыми медалями заняли первое место, Россия, с 32 – второе. На третье место с 28 золотыми медалями вышел Китай. В 2004-м, в Афинах, Россия оказалась уже третьей (28), после США (36) и Китая (32).

В Пекине, в 2008-м, Россия с 22 золотыми медалями вновь оказалась третьей, но на первое место с 48 золотыми медалями вышел Китай, второе место было у США (36 золотых медалей), а на четвёртое неожиданно выкатила Великобритания, ранее никогда не поднимавшаяся выше десятого места.

На Олимпиаде в Лондоне, в 2012 году, Россия (20 зол.м.) впервые опустилась на четвёртое место. Первое место заняли США (46 зол. м.), второе Китай (38 зол. м.), третье Великобритания (29 зол.м.).

В Рио-де-Жанейро, в 2016 году, Великобритания неожиданно поднялась на второе место (27 зол.м.), немного опередив Китай (26 зол. м.) а первое место заняли США (46 зол.м.). Россия вновь оказалась четвёртой – 19 (зол.м.).

На Олимпиаду в Токио Российская Федерация не была допущена под своим национальным флагом и гимном. Травля продолжилась и в ходе Олимпиады. Чего стоили проигрыши России в финалах: в баскетболе 3:3, мужчины и женщины, в мужском теннисном финале, в розыгрыше медалей на отдельных снарядах в гимнастике, финальных и полуфинальных поединках в дзюдо…

Работало всё: и продажные журналисты типа провокатора-чилийца, выведшего из себя перед важнейшим поединком нашу олимпийскую надежду теннисиста Д. Медведева, и различные руководители федераций и агентств.

Уж кто-то, а не российские спортсмены постоянно получают разрешения на использование запрещённых препаратов. Тяжёлоатлеты сборной, неизменно завоёвывавшие 4-7 золотых медалей на каждой Олимпиаде, в полном составе были отстранены от Олимпийских игр, субъективно прорежены были и ряды других российских спортсменов. Наши тяжёлоатлеты были отстранены под предлогом того, «что репутация этих видов спорта существенно пострадала от их действий». Недовольны эти господа, в частности, действиями Юрия Петровича Власова, красиво, с большим отрывом и абсолютно чисто выигравшего Олимпиаду в Риме. Конечно же, репутация тяжёлой атлетики существенно «пострадала» от 79 мировых рекордов двукратного Олимпийского чемпиона Василия Алексеева, поднимавшего в толчке 256 кг…

С точки зрения автора этих строк, совершенно излишне РФ вносит в ВАДА ежегодно около миллиона долларов, платит ему многомиллионные штрафы. Уверен, этим деньгам можно было бы найти более достойное применение. Например, организовать собственные соревнования, вплоть до альтернативной Олимпиады, уверен, что на них приедут многие видные спортсмены из Азии, Африки, Латинской Америки. А специалисты по лечению астмы пусть соревнуются друг с другом.

Вышеупомянутое ВАДА, пользующееся неизменной поддержкой МОК, проверяет то, что хочет, произвольно и хитро меняет список запрещённых препаратов, закрывает глаза на то, что известные западные спортсмены получают терапевтические исключения и при этом используют запрещённые допинги.

«Чистая политика, наглость, бандитизм и цинизм в высшей степени», – так характеризовали решения многих «международных» спортивных федераций не ангажированные журналисты.

Олимпийский призёр и чемпион мира Е.Е. Коротышкин сказал: «У 70% сборной США оформлены терапевтические исключения на использование запрещенных препаратов, которые оформляются документально и используются легально».

Какой же психологией надо обладать некоторым западным спортсменам (в частности, пловцам), намекающим на присутствие допинга у российских атлетов, если они наверняка знают и о терапевтических исключениях, и об использовании запрещённых препаратов совсем рядом с ними, а возможно, и ими самими.

Ситуация очевидна: сами напропалую употребляя различные препараты, западные спортсмены, а за ними чиновники и журналисты, не стесняются в открытую упрекать российских атлетов в употреблении допинга.

От последних Олимпиад в истории останутся, прежде всего, наглые обманы, когда вполне определённые круги любой ценой пытались протащить в чемпионы своих представителей, бессовестно отстраняя от участия в соревнованиях и засуживая российских спортсменов. Предвзятость арбитров в некоторых видах спорта была очевидной.

«Ну не могли затеявшие русофобскую войну против спорта гады допустить этой победы. Поэтому, плюя против ветра, пошли на подлог на глазах у всего мира», – высказала своё мнение после засуживания наших художественных гимнасток на Олимпиаде официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Складывается неприятная ситуация, когда со всеми этими господами просто не о чем говорить и не о чем договариваться. Выход из этой ситуации может быть очень тяжёлым.

На завершившейся только что Олимпиаде в Токио Россия заняла уже пятое место, пропустив вперёд Штаты, Китай, Японию и Великобританию. Но ведь по числу спортсменов-участников Олимпиады сборная России была только на десятом месте.

Настораживает то, что Россия уступила во всех пяти выпавших ей Олимпийских финалах в игровых видах спорта (баскетбол 3:3 – мужчины и женщины, пляжный волейбол, волейбол и женский гандбол) и в двух полуфиналах (женские волейбол и водное поло) – с точки зрения автора, сказалось отсутствие национального флага и гимна, ослабление командного единения.Такого не было никогда! И дело тут вовсе не в том, что кому-то «музыка Чайковского нравится больше, чем Александрова». А попытки политизировать спорт не так уж ничтожны…

Некоторые, правда, победно трубят, что золотых медалей мы завоевали на одну больше, чем в Бразилии, но, заметим, и разыгрываемых медалей стало больше – в Токио разыгрывалось 339 комплектов медалей – сразу на 33 больше (почти на 10%), чем в Рио. 20 золотых медалей, завоёванных в Токио, – это только 5,9% от всех разыгрываемых медалей. В Рио было 6,2%. В Риме 1960 года – 28,7%! Поэтому наш медальный успех весьма и весьма относителен.

Но при этом и российским спортсменам, и российским болельщикам надо помнить о наших лучших атлетах, в числе которых навсегда останется великий Юрий Петрович Власов, – опираться на их пример, воспитывать силу характера. Тогда придут и новые большие победы.





