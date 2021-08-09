Относительно годовщины начала попытки государственного переворота в Белоруссии.В сухом остатке тогда решалось – по какую сторону санитарного кордона окажется Белоруссия – с российской или с западной.Дело разумеется было не в выборах, так как белорусская оппозиция еще до выборов решила, что не будет их признавать (классический американский сценарий) и будет стремиться к силовому захвату власти. Что и попытались сделать после выборов. Причем речь шла в числе прочего о ликвидации самого белорусского государства, начиная с его символики – можно напомнить, как змагары снимали государственные флаги Белоруссии и вешали вместо них коллаборационистскую символику. При этом никто почему то за смену символики не голосовал, но когда "борцов за демократию" это останавливало. Они сами окрасили себя в те цвета, в которые окрасили себя.Нет никаких сомнений, что при успешном свержении Лукашенко, Белоруссия сейчас стремительно бы неслась по украинскому сценарию.Собственно, понимание подобных перспектив и обусловило поддержку Лукашенко, которую предоставил Кремль, отправивший директора ФСБ Бортникова разгребать завалы в Минске (где власть Батьки заколебалась), а также целую бригаду медийщиков, которые восстановили впавшую в прострацию государственную медийку. И это не говоря уже о прочей поддержке на различных уровнях. Разумеется, и в РФ были группы, которые тогда топили против Лукашенко (в основном, близкие к Газпрому) и делавшие ставку на Бабарико. Но в конечном итоге выбор был сделан в пользу поддержки Лукашенко, который при всех его заскоках, свой и понятный (при всей его многовекторности), а на смену ему могла прийти та же Тихановская. И если в августе 2020-го еще кому-то могло быть непонятно, что из себя представляет эта публика, то уж в августа 2021-го года мы видим, что там клейма негде ставить, как на самой Тихановской. так и на ее окружении. В качестве вишенки на торте образ этого клоповника отлично раскрыл заслуженный певец КГБ Белоруссии Роман Протасевич.Так что Белоруссия в прошлом году чудом проскочила мимо помойной бело-красно-белой ямы, в которую она могла счастливо ухнуть и составить достойную конкуренцию "незалежной Рохляндии" по части деградации и упадка под одобрительные кивки из Вашингтона и Брюсселя.Ну а так, Белоруссия осталась по нашу сторону санитарного кордона, чем в Вашингтоне и Брюсселе остались очень недовольны (см. санкции), а в Польше, Литве и на Украине вызвало самую настоящую истерику, которая дополнилась экономическими убытками понесенными от соучастия в попытке государственного переворота. Поделом горбатым.Поэтому вопрос, поддерживать или не поддерживать Лукашенко, когда его пытались свергнуть, достаточно прост – просто посмотрите, какие чудесные страны и люди выступили в поддержку его свержения. Грамотному человеку тут все очевидно. Надо обладать большим уровнем альтернативной одаренности, чтобы после всех цветных революций и переворотов даже на секунду поверить, что в этот раз, что-то могло быть иначе. Батька прямо скажем не идеален, но на фоне тех упырей, которые хотели порвать Белоруссию на части и сделать из нее еще одну неолиберальную помойку используемую против России, он более чем адекватен и приемлем.PS. Ну и еще хотелось бы отметить вот что. Самыми запомнившимися ходами Лукашенко были кадры с автоматом и его выступление перед рабочими на заводе. Тогда это называли нелепыми поступками "уходящего диктатора, который не понимает, что уже проиграл". На деле, как раз тогда, эта смена образа дала отсчет перелому, который для большинства стал очевиден лишь к октябрю, когда протесты пошли на спад. Главная заслуга Лукашенко, что он не побежал (как Янукович) и не побоялся применить силу (чего не сделал Янукович). Никакого Ростова. Это к вопросу о роли личности истории, где в одной стране был человек с яйцами взявишй на себя ответственность, а в другой вороватоый толстовец, боявшийся замарать руки и в итоге допустивший в стране кровавое месиво.