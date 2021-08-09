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Артем Чунихин. “В окопах Сталинграда. Проза оперативных документов.”

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Повесть Виктора Некрасова впервые была опубликована в 1946 году в журнале «Знамя». Удостоена Сталинской премии и 1947, и неоднократно переиздавалась большими тиражами. Анализируя текст повести имея под рукой оперативные документы, как советские так и немецкие, произведение В. Некрасова предстает перед исследователем удивительно документальным. О героях повести, судьбах их прототипов, и боях за Мамаев курган 284-й стрелковой дивизии, рассказывает Артем Чунихин.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eqh6QfYiKvI
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