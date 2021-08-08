Поёт София Ротару. Сборник песен 1975–87 годов
Сборник песен в исполнении Софии Ротару
00:00 – "Луна-Луна". Фрагмент программы "Ереван встречает друзей" (1986)
03:18 – "Лаванда" (при участии Яака Йоалы). Новогодний Голубой огонек (1985)
07:49 – "Меланколие". "Песня – 82. Финал" (1982)
11:58 – "Яблони в цвету". "Песня – 75" (1975)
15:23 – "Только этого мало". Новогодний "Голубой огонек". 1987/88 (1987)
19:47 – "Снежинка". Новогодний "Голубой огонек". 1989/90 (1989)
23:30 – "Темп" (из к/ф "Баллада о спорте"). Программа "Здравствуй, Олимпиада!" (1980)
27:51 – "Лебединая верность". "Песня – 75" (1975)
32:27 – "Ожидание". Фрагмент программы "Песня – 80" (1980)
36:49 – "Романтика". "Песня – 84. Финал" (1984)
41:40 – "Верни мне музыку". Концертная студия Останкино (1976)
45:16 – "Магнолия" (1985)
49:25 – "За тех, кто в море" (и группа "Машина Времени"). Новогодний "Голубой огонек" (1981)
53:03 – "Отчий дом" (при участии Карела Готта) (1978)
56:19 – "Последний мост". Встреча в Звёздном (1986)
1:00:49 – "Родина моя" ("Я, ты, он, она…"). По вашим письмам (1978)
1:05:27 – "Баллада о матери". "Песня – 74" (1974)
1:05:27 – "Расплескалась осень". Фрагмент передачи "Что? Где? Когда?" (1986)
1:12:40 – "А музыка звучит". Фрагмент "Вас приглашает София Ротару" (1985)
1:16:08 – "Костер" Новогодний аттракцион – 83 (1983)
1:19:56 – "Песня о моем городе". "Песня – 73" (1973)
1:22:46 – "Магазин "Цветы". Новогодний аттракцион – 83 (1983)
1:28:21 – "Только тебе". Голоса друзей (1978)
1:33:11 - "Есть вечная любовь". Фрагмент "Вас приглашает София Ротару" (1985)
1:36:51 – "Orele". Фрагмент "Вас приглашает София Ротару" (1985)
1:40:56 – "Наша звезда". Фрагмент "Вас приглашает София Ротару" (1985)
1:44:59 – "Дни летят" (Жизнь). Фрагмент "Вас приглашает София Ротару" (1985)