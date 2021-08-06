1930. Виды охотугодий Иркутской области. Часть 1
Показанные предметы: охотники, речные сцены, сцены охоты, собаки, лошади, зимние жилища в Казачинско-Ленском, Жигаловском и Качугском районах области, а также семейные фотографии местных тунгусов. Каждая фотография сопровождается подписью от руки. Снимки, сделанные искусствоведом В. Н. Троицким в 1930 году, позволяют взглянуть на природу, хозяйственную деятельность и быт коренного и русского населения Сибири на рубеже 1920-1930-х годов.
«Ельники» по мысам реки Орленга. Охотник из колхоза деревни Пономаревской
Жигаловские охотники выходят на «белковье». Старая гарь на речке Б.Берея
Жигаловские охотники возвращаются с промысла. Река Ханда
Ловля налимов крючьями. Река Чикан, Жигаловский район
Простейший тип зимовья без поварни. Река Чичайта
Зимовье с поварней в виде прируба. Самый совершенный тип зимовья. Река Орленга
Зимовье с полуоткрытой поварней. Река Чикан
Лиственичный бор с багульниковым покровом по берегу реки Эхирит-Булагатского аймака
Сосновый бор с травяным покровом по долине реки Анги Эхирит-Булагатского аймака
«Кедрачи» в верховьях реки Чичайты и реки Орленги Жигаловского района
«Лиственичная суборь» по реке Чикану Жигаловского района
«Сосновая суборь» в нижней части долины реки Б.Берея, Жигаловский район
Верховья реки Левой Иликты
Шлюз на шевыре в верховьях реки Лены
Вид на реке Лене вблизи деревни Бирюльской
Вид с правого берега Лены на долину речки Головской
Деревня Каменка на реке Лен
Долина реки Лены у устья реки Иликты
Постройка «Карбаса»