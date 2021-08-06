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1930. Виды охотугодий Иркутской области. Часть 1

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Показанные предметы: охотники, речные сцены, сцены охоты, собаки, лошади, зимние жилища в Казачинско-Ленском, Жигаловском и Качугском районах области, а также семейные фотографии местных тунгусов. Каждая фотография сопровождается подписью от руки. Снимки, сделанные искусствоведом В. Н. Троицким в 1930 году, позволяют взглянуть на природу, хозяйственную деятельность и быт коренного и русского населения Сибири на рубеже 1920-1930-х годов.

«Ельники» по мысам реки Орленга. Охотник из колхоза деревни Пономаревской
«Ельники» по мысам реки Орленга. Охотник из колхоза деревни Пономаревской

Жигаловские охотники выходят на «белковье». Старая гарь на речке Б.Берея.
Жигаловские охотники выходят на «белковье». Старая гарь на речке Б.Берея

Жигаловские охотники возвращаются с промысла. Река Ханда.
Жигаловские охотники возвращаются с промысла. Река Ханда

Ловля налимов крючьями. Река Чикан, Жигаловский район
Ловля налимов крючьями. Река Чикан, Жигаловский район

Простейший тип зимовья без поварни. Река Чичайта
Простейший тип зимовья без поварни. Река Чичайта

Зимовье с поварней в виде прируба. Самый совершенный тип зимовья. Река Орленга
Зимовье с поварней в виде прируба. Самый совершенный тип зимовья. Река Орленга

Зимовье с полуоткрытой поварней. Река Чикан
Зимовье с полуоткрытой поварней. Река Чикан

Лиственичный бор с багульниковым покровом по берегу реки Эхирит-Булагатского аймака
Лиственичный бор с багульниковым покровом по берегу реки Эхирит-Булагатского аймака

Сосновый бор с травяным покровом по долине реки Анги Эхирит-Булагатского аймака
Сосновый бор с травяным покровом по долине реки Анги Эхирит-Булагатского аймака

«Кедрачи» в верховьях реки Чичайты и реки Орленги Жигаловского района
«Кедрачи» в верховьях реки Чичайты и реки Орленги Жигаловского района

«Лиственичная суборь» по реке Чикану Жигаловского района.
«Лиственичная суборь» по реке Чикану Жигаловского района

Сосновая суборь в нижней части долины реки Б.Берея, Жигаловский район
«Сосновая суборь» в нижней части долины реки Б.Берея, Жигаловский район

Верховья реки Левой Иликты
Верховья реки Левой Иликты

Шлюз на шевыре в верховьях реки Лены.
Шлюз на шевыре в верховьях реки Лены

Вид на реке Лене вблизи деревни Бирюльской
Вид на реке Лене вблизи деревни Бирюльской

Вид с правого берега Лены на долину речки Головской.
Вид с правого берега Лены на долину речки Головской

Деревня Каменка на реке Лене
Деревня Каменка на реке Лен

Долина реки Лены у устья реки Иликты
Долина реки Лены у устья реки Иликты

Постройка «Карбаса»
Постройка «Карбаса»
Источник: https://humus.livejournal.com/7914085.html
Метки: история, Россия, фото, этнография
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