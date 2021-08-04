Хитроумный идальго ДОН КИХОТ Ламанчский – Часть 1. Аудиокнига
Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский – ЧАСТЬ 1 – https://youtu.be/ZKjuX8NxCWU
Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский – ЧАСТЬ 2 – https://youtu.be/efoSlzEjSyM
Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский – ЧАСТЬ 1 – https://youtu.be/ZKjuX8NxCWU
Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский – ЧАСТЬ 2 – https://youtu.be/efoSlzEjSyM
Боевая торпеда Миллера и Сечина – борец с зелеными технологиями. Антигрета средневековья.
Символично, что в испанском фильме “Платформа” 2019 года главный герой из всех возможных вещей взял именно эту книгу. Киношку рекомендую, хоть финал и несколько слабоват.