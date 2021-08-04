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Хитроумный идальго ДОН КИХОТ Ламанчский – Часть 1. Аудиокнига

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Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский – ЧАСТЬ 1 – https://youtu.be/ZKjuX8NxCWU

Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский – ЧАСТЬ 2 – https://youtu.be/efoSlzEjSyM

Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский – ЧАСТЬ 3 – https://youtu.be/xjxTvTKz5zE
 
Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский – ЧАСТЬ 4 – https://youtu.be/504yj4_mLDc
 
Роман "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский" был написан великим испанским писателем Мигелем де Сервантесом Сааведрой (1547-1616). Автор рассказывает, как герои его книги рыцарь и оруженосец, странствуют в поисках добра, справедливости и красоты по необъятным просторам своей многострадальной родины. Идеи Сервантеса о защите слабых и угнетенных, как о священном долге человека, о родине, о войнах справедливых и несправедливых, о мире и свободе созвучны с ведущими идеями нашей эпохи.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZKjuX8NxCWU
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7655 6299
    Женечка час назад

      Боевая торпеда Миллера и Сечина – борец с зелеными технологиями. Антигрета средневековья.
      Символично, что в испанском фильме “Платформа” 2019 года главный герой из всех возможных вещей взял именно эту книгу. Киношку рекомендую, хоть финал и несколько слабоват.

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