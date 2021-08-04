Армия включается в борьбу с пожарами в Якутии
Сегодня по поручению министра обороны Сергея Шойгу в Якутию для борьбы с не утихающими лесными пожарами прибыла инженерная рота Восточного военного округа. На днях сюда же железной дорогой прибудет дополнительная спецтехника, а военная авиация и без того работает по мере погодных условий. При этом мы видим, что наши самолёты-амфибии Бе-200 в это же время тушат пожары заграницей – в Турции и Греции, что вызывает у многих вопросы. Ответим на них по порядку.
Молодец! От Якутии отмазался: далеко, воды набрать негде. А теперь попробуй тоже самое провернуть по поводу Карелии – края тысячи озер, в том числе Онежским – третьим по величине в России и Белым морем под боком. Репортаж из карельского поселка, жители которого пять дней сдерживали лесной пожар своими силами:
https://zona.media/article/2021/07/21/naistenjarvi
Хорошо в республике последние три дня ливни шли – все пожары природа сама потушила. Руководство тут же объявило о своей победе.
Да, санкции под которыми поставки двигателей из Украины и остальной продукции из Украины, это тяжелый урон для хозяйства России. Но Россия пока справляется, и даже находит замену. Предательство Украины останется в памяти надолго.
Во-во! Уже восемь лет из, если уж разобраться, не слишком длинной человеческой жизни на полном серьезе обсуждаете кастрюли на голове соседей, которые они, ради хохмы, напялили в знак протеста на запрет ношения касок и масок на митингах. Зато у нас по опросу ВЦИОМ лишь 20 процентов избирателей пойдут голосовать на участки. Я так понимаю, большинство из этих людей – заинтересованные в сохранении своей работы бюджетники. А те кто не пойдут, видимо, для себя уже давно уяснили, что их голоса, в общем то, ничего не значат и ЦИК всё равно произведет подсчет так, как ему это будет нужно.
Мне кажется, что вы не по смыслу говорите. Или я преувеличиваю ?
Мне кажется в первой редакции что то звучало про мою тупость или я что то путаю?https://m.youtube.com/watch?v=Aqz-lOHRoDo
По статье для тушения пожаров на БЕ-200 нет украинских двигателей. При чем здесь кастрюли на головах избирателей ? Женечка, вы не расстраивайтесь. Пожар потушат, и все будет ОК.
Да, извините, туплю.
Для борьбы с пожарами в Турции Россия выделила пять самолетов Ил-76, три Бе-200 и три вертолета Ми-8.
Вас нервирует сравнение этих событий с Турцией ? Тут более точно сказать так. Россия выделила для аренды эту технику Турции, чтобы заработать деньги.
Ага, понемногу начинаю понимать. У России нет возможности из-за санкций приобретать двигатели, чтобы самолёты тушили пожары в Карелии и поэтому они полетели в Турцию заработать деньги. Правильно?
У вас какой то однонаправленный стимул для того, чтобы сформировать какую нибудь жалобу. Зачем вам это ?