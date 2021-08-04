Главная » Видео, Политика, Творчество

Армия включается в борьбу с пожарами в Якутии

150 10

Сегодня по поручению министра обороны Сергея Шойгу в Якутию для борьбы с не утихающими лесными пожарами прибыла инженерная рота Восточного военного округа. На днях сюда же железной дорогой прибудет дополнительная спецтехника, а военная авиация и без того работает по мере погодных условий. При этом мы видим, что наши самолёты-амфибии Бе-200 в это же время тушат пожары заграницей – в Турции и Греции, что вызывает у многих вопросы. Ответим на них по порядку.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lh3060_mctg
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 апреля 2017
Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 декабря 2016
Сирия, последние новости 20 сентября 2015
Сводки от Ополчения Новороссии на 25 марта 2015
Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 февраля 2016
Борьба с голодом в блокадном Ленинграде
Штурм цитаделей. Красная армия против немецких крепостей в 1945 году
Новости Украины и Новороссии 30 октября 2015
10 Комментариев » Оставить комментарий
  • 7655 6299
    Женечка три часа назад

      Молодец! От Якутии отмазался: далеко, воды набрать негде. А теперь попробуй тоже самое провернуть по поводу Карелии – края тысячи озер, в том числе Онежским – третьим по величине в России и Белым морем под боком. Репортаж из карельского поселка, жители которого пять дней сдерживали лесной пожар своими силами:
      https://zona.media/article/2021/07/21/naistenjarvi
      Хорошо в республике последние три дня ливни шли – все пожары природа сама потушила. Руководство тут же объявило о своей победе.

      • 7795 5599
        чужойЖенечка два часа назад

          Да, санкции под которыми поставки двигателей из Украины и остальной продукции из Украины, это тяжелый урон для хозяйства России. Но Россия пока справляется, и даже находит замену. Предательство Украины останется в памяти надолго.

          • 7655 6299
            Женечкачужой час назад

              Во-во! Уже восемь лет из, если уж разобраться, не слишком длинной человеческой жизни на полном серьезе обсуждаете кастрюли на голове соседей, которые они, ради хохмы, напялили в знак протеста на запрет ношения касок и масок на митингах. Зато у нас по опросу ВЦИОМ лишь 20 процентов избирателей пойдут голосовать на участки. Я так понимаю, большинство из этих людей – заинтересованные в сохранении своей работы бюджетники. А те кто не пойдут, видимо, для себя уже давно уяснили, что их голоса, в общем то, ничего не значат и ЦИК всё равно произведет подсчет так, как ему это будет нужно.

        Оставить комментарий

        Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

        Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
        Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

        (Обязательно)

        Быстрый переход:

        Информация о сайте

        Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

        Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
        Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
        Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

        Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

        Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru