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Алексей Исаев о Нюрнбергском трибунале. Часть 5: «Ничего личного, это просто бизнес»

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Представляем следующую лекцию из цикла, посвящённого Нюрнбергскому процессу, нацистским преступлениям и геноциду Советского народа.
Германская экономика: кто работал на войну, кто заработал на войне, кто продолжает работать…
- Трое оправданы;
- Главный фашистский финансист ликует;
- И. Г. Фарбен – финансовое ядро германский экономики;
- «Процесс директоров»;
- Декартелизация германского бизнеса;
- Крупп – востребован при любой власти;
- Процесс Флика;
- Рабовладельческая экономика;
- Hugo Boss;
- Daimler-Benz AG;
- Siemens AG.
Хроника Нюрнбергского процесса, документы (в том числе, упоминаемые в лекции), свидетельства очевидцев и фотографии – всё это на сайте проекта «Нюрнберг|Без срока давности»
https://nurnberg1945.ru/
https://vk.com/nurnberg1945

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1hDftOYzNaA
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