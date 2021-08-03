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Учения “Запад. Взаимодействие 2021″

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НОАК анонсировала предстоящие совместные российско-китайские военные учения, которые пройдут на территории КНР. В учениях примет участие более 10 000 военных из Китая и РФ.

Учения вооруженных сил РФ и КНР пройдут в первой половине августа на территории учебной базы Цинтунся сухопутных войск НОАК Нинся-Хуэйского автономного района КНР.
В ходе учений китайские военнослужащие будут выполнять задачи на западном направлении, российские военнослужащие – на восточном. В учениях примут участие более 10 000 военнослужащих двух стран, будут задействованы бронетехника, авиация и артиллерия. Руководство учениями будет осуществляться совместно командованием воинских контингентов двух стран.

Учения проводятся с целью укрепления и развития всестороннего стратегического партнерства между Россией и Китаем, углубления прагматического сотрудничества оборонных ведомств стран, а также для демонстрации решимости борьбы с терроризмом и готовности совместно поддерживать стабильность и безопасность в регионе.

Накануне на Совещании министров обороны государств — членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе глава Минобороны КНР Вэй Фэнхэ пригласил своего российского коллегу Сергея Шойгу на активную фазу совместных учений «Запад. Взаимодействие-2021». Министр обороны РФ принял приглашение. «Надеюсь на следующую встречу в Китае. Поэтому с удовольствием принимаю Ваше приглашение поучаствовать в учениях, которые пройдут на территории Китайской Народной Республики», – сказал он.

https://dfnc.ru/security/ucheniya-rossii-i-kitaya-projdut-v-avguste-v-knr/ – цинк



Кроме того, уже в сентября стартуют масштабные учения "Запад 2021" на территории Белоруссии. Истерички в Европе уже готовятся вопить про подготовку наступления на Польшу и Литву. Единственное наступление, которое будет происходить, это наступление мигрантов – Белоруссия открыла несколько новых рейсов из Ирака, так что скоро у прибалтийских лимитрофов будет пополнение.



Литва по-прежнему предлагает не вводить больше санкций против Белоруссии, если Лукашенко прекратит "миграционную агрессию".
На BBC Лукашенко вовсю ругают https://www.bbc.com/russian/features-58026822 за "внезапное гибридное нападение на Литву".



Прибывающих в Литву людей негде селить, нечем кормить и некому охранять. Литовские власти называют их "орудием гибридной агрессии" и делают все, чтобы показать Лукашенко, миру и контрабандистам, что Литва – худшее место для въезда в ЕС.

В общем, умилительная картина, как одна из европейских шавок вопит "А меня то за что?!"
Полагаю, Лукашенко надо срочно объявить об открытии новых рейсов Кабул-Минск и Кандагар-Минск для желающих эвакуироваться в Европу. От желающих отбоя не будет.

PS. Плюс еще стартовали совместные учения РФ с Узбекистаном. Учения являются реакцией на происходящее в Афганистане. Узбекистан волнуется, поэтому его интерес к военному сотрудничеству РФ резко вырос.



Как уже ранее отмечалось, усиление Талибана в Афганистане не только порождает различные проблемы, но и создает различные возможности для укрепления военно-политического влияния РФ в Средней Азии, так как после ухода США из Афганистана, интерес к военному сотрудничеству с РФ очевидно вырастет, хотя США и пытаются зацепиться за Среднюю Азию, ведя переговоры с местными республиками на предмет возможности создания военной базы. Россия и Китай разумеется не заинтересованы, чтобы повторилась ситуация из "нулевых" с авиабазой США в Киргизии. Поэтому наверняка уже сейчас ведется работа, чтобы помешать американцам перескочить в другую страну и задержаться в регионе.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6956189.html
Метки: белоруссия, Китай, ноак, Россия, Узбекистан, учения
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10 Комментариев » Оставить комментарий
  • 7790 5594
    чужой сегодня в 10:14

      Масштабное совместное наступление России и Китая Литва может не выдержать, потому что мигрантов нечем кормить. Американцы могут перескочить и задержаться. Поэтому нужно отменить санкции против Белоруссии.

    • 18376 15378
      марина сегодня в 10:26

        Америка ,как бы ушла ,Афган поставляет на рынок 84% мирового обьема опиатов -такое бросают??Бизнес,деньги ,деньги -РБ увеличивает количество рейсов из Ирака,раз отобрали рейсы на Запад.Все эти учения -это очерчивание границ контроля своих денег.Экономика так сказать ,а потом приплетут какую-нибудь политику к этому.

        • 7790 5594
          чужоймарина четыре часа назад

            Все. Олимпийский комитет начал расследование как государство притесняло нетрадиционную политическую ориентацию бегуньи. Поэтому учения по содружеству с китайскими братьями закончатся взаимодействием.
            Ты чего не разговариваешь со мной ?

            • 18376 15378
              мариначужой три часа назад

                и отберут единственную медальку у АГЛ.А невозможно с тобой общаться ,ты ребусы загадываешь постоянные и правоцируешь,кто тебя так напугал и где.И эти китайцы постоянно.Зови Айву,симфонию.

              • 18376 15378
                мариначужой два часа назад

                  В Киеве найден повешенным глава “Белорусского дома” Валерий Шишов, который занялся помощью политическим эмигрантам.
                  Якобы ушел на пробежку, а потом был найден в петле недалеко от дома в одном из парков, при этом у него был сломан нос. Он оказывал помошь бегунам и бегуньям.

            • 7790 5594
              чужой сегодня в 10:36

                С целью укрепления стратегического партнерства Афганистана и Евросоюза, истинные арийцы должны выстоять.

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