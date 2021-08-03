В данном эфире мы с вами рассмотрим технологии БеЗсмертия, которые были известны прошлым цивилизациям Славян, и данные о них дошли до наших дней в виде легенд и сказок, и даже получили новое воплощение в наше время в виде определенных технологий.

Мы рассмотри технологию создания Живой воды в домашних условиях, и множество других технологий БеЗсмертия, которыми владеют Славянские богини Жива и Мара.

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