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«Крылатые воины»: десантники отмечают 91 ю годовщину создания ВДВ

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Сегодня 91-ю годовщину со Дня образования отмечают прославленные гвардейские Воздушно-десантные войска России (ВДВ). За свою историю ВДВ прошли длинный путь от отдельных авиадесантных отрядов в составе Военно-воздушных сил до отдельного рода войск, являющегося элитой Вооруженных сил Российской Федерации.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3p6NvixckXA
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7785 5589
    чужой 22 мин. назад

      Чем больше сопротивление…. Этот дух вселенный в каждого дорого стоит. Помню бессмысленные показательные выступления откормленных поляков. Издевательский тон в разговорах. Так оно и осталось сейчас. Помните свой дух. Ищите друг друга не по одежке. С праздником.

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