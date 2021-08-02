«Крылатые воины»: десантники отмечают 91 ю годовщину создания ВДВ
Сегодня 91-ю годовщину со Дня образования отмечают прославленные гвардейские Воздушно-десантные войска России (ВДВ). За свою историю ВДВ прошли длинный путь от отдельных авиадесантных отрядов в составе Военно-воздушных сил до отдельного рода войск, являющегося элитой Вооруженных сил Российской Федерации.
Чем больше сопротивление…. Этот дух вселенный в каждого дорого стоит. Помню бессмысленные показательные выступления откормленных поляков. Издевательский тон в разговорах. Так оно и осталось сейчас. Помните свой дух. Ищите друг друга не по одежке. С праздником.