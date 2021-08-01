На чем держится российская экономика?
Байден, выступая в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки, заявил, что у Путина есть реальная проблема. Президент США считает, что российский лидер руководит экономикой, у которой есть только ядерное оружие и нефтяные скважины. На чем, действительно, держится экономика России, в эфире Общественной службы новостей рассказал публицист Анатолий Вассерман.
Что касается того, что Байден говорит о проблемах. Совершенно в незапамятные времена сказано: то, что Пётр говорит про Павла, сообщает нам больше про Петра, чем про Павла. И когда Байден рассказывает о проблемах Путина, он тем самым сообщает нам больше о своих проблемах. О том, что у него очень плохо с экономикой, что у него катастрофический кошмар с внутренней политикой. Что мягко говоря, если около половины ваших сограждан не верит в то, что вы избраны честно, то это конечно не доказывает, что вы избраны нечестно, это по крайней мере указывает что эти сограждане вряд ли буду вас во всём слушать.
Обратная связь пришла.
Кнут и пряник, чтобы держать в узде любителей процента и прибыли.
Если не громко включить Толика, то уснуть можно очень быстро.