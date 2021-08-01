Байден, выступая в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки, заявил, что у Путина есть реальная проблема. Президент США считает, что российский лидер руководит экономикой, у которой есть только ядерное оружие и нефтяные скважины. На чем, действительно, держится экономика России, в эфире Общественной службы новостей рассказал публицист Анатолий Вассерман.

Что касается того, что Байден говорит о проблемах. Совершенно в незапамятные времена сказано: то, что Пётр говорит про Павла, сообщает нам больше про Петра, чем про Павла. И когда Байден рассказывает о проблемах Путина, он тем самым сообщает нам больше о своих проблемах. О том, что у него очень плохо с экономикой, что у него катастрофический кошмар с внутренней политикой. Что мягко говоря, если около половины ваших сограждан не верит в то, что вы избраны честно, то это конечно не доказывает, что вы избраны нечестно, это по крайней мере указывает что эти сограждане вряд ли буду вас во всём слушать.