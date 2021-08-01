«МКС в Арктике». Зачем Россия строит станцию «Снежинка»
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Россия приступает к строительству первой автономной арктической международной исследовательской станции «Снежинка», которую уже называют «МКС на Земле». Проект интересен не только с научной точки зрения, но и тем, что позволит отработать технологии, способные вдохнуть жизнь в тысячу посёлков на территории всей страны. Об этом и не только в сегодняшнем выпуске.
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Улыбка сквозь слезы. Так дружненько.