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Языки видоизменяли сознательно. Ольга Семёнова-Роттердам

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 «Чаромутие языка» — термин, введённый в обиход языковедом Платоном Лукашевичем, прижился и получил своё развитие в работах современных исследователей. Под «чаромутием» мы понимаем сознательные изменения и подмены, совершаемые в том или ином языке. Одной из форм подобного чаромутия являются реформы, проводимые в системе образования сверху.

Реформы затронули все европейские языки!

Как с помощью языковых реформ разводились языки по разные стороны баррикад и делились на германские, славянские и романские?
Каким образом искажали некогда единый язык, на котором говорили слово родичи?
Когда жители Нидерландов перешли с древне – славянского на голландский язык?
На эти и многие другие вопросы можно ответить, рассмотрев пристально историю формирования голландского языка и уделив внимание истории реформирования языка русского.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5fYREziDnI8
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