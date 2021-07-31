Языки видоизменяли сознательно. Ольга Семёнова-Роттердам
«Чаромутие языка» — термин, введённый в обиход языковедом Платоном Лукашевичем, прижился и получил своё развитие в работах современных исследователей. Под «чаромутием» мы понимаем сознательные изменения и подмены, совершаемые в том или ином языке. Одной из форм подобного чаромутия являются реформы, проводимые в системе образования сверху.
Реформы затронули все европейские языки!
Как с помощью языковых реформ разводились языки по разные стороны баррикад и делились на германские, славянские и романские?
Каким образом искажали некогда единый язык, на котором говорили слово родичи?
Когда жители Нидерландов перешли с древне – славянского на голландский язык?
На эти и многие другие вопросы можно ответить, рассмотрев пристально историю формирования голландского языка и уделив внимание истории реформирования языка русского.