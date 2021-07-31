Самые удивительные каньоны России (ФОТО)
1. Сулакский каньон, Дагестан
Один из крупнейших в мире каньонов находится в Дагестане, в долине реки Сулак. Он растянулся на 53 километра, а его глубина достигает более 1900 метров. С такой высоты река кажется маленьким ручейком, хотя на самом деле это одна из самых бурных рек в регионе. Сулакский каньон – одна из любимых туристами достопримечательностей горной республики. Он красив в любое время года, но особенно летом и осенью. Неподалеку от смотровой площадки находится Чиркейская ГЭС – самая мощная на Северном Кавказе, которую можно посетить с экскурсией. А по ее водохранилищу – прокатиться на катере.
2. Мраморный каньон, Карелия
Рукотворный каньон Рускеала недалеко от города Сортавала – это результат многолетней добычи мрамора. Великолепным карельским мрамором облицован Исаакиевский собор и Михайловский замок в Санкт-Петербурге. Добыча камня велась в Рускеале до начала 20 века, а затем шахты были затоплены. Сегодня на этом месте открыт горный парк Рускеала: посетители могут прогуляться на лодке по бирюзовым водам мраморного каньона, пронестись с одного края до другого на зиплайне или спуститься на дно со снаряжением для дайвинга.
3. Большой каньон, Крым
В центре горного разлома этого каньона в Бахчисарайском районе Крыма находится «ванна молодости» – небольшое озеро, воды которого насыщены серебром. Легенды говорят, что купание в этом озере омолаживает человека. Как бы то ни было, в Большом каньоне есть еще на что посмотреть: Тисовый водопад, стекающий между огромных камней, Голубое озеро, в котором температура воды круглый год около 10 градусов, «Яблоневый брод», место мощного горного источника. Любителям долгой ходьбы по пересеченной местности здесь точно будет интересно.
4. Каньон Кок-Асан, Крым
Малый каньон Крыма, он же Кок-Асан («голубая поляна») – еще одно примечательное ущелье в Крыму. Находится он в Белогорском районе недалеко от курортного места Морское. Свое название каньон получил из-за наличия в почве голубой глины, которая при определенном освещении отражается в воде и окрашивает воздух голубой дымкой. А еще здесь есть невероятный водопад «Русские горки»: представьте, вода стекает зигзагами с высоты 20 метров! Как и в Большом каньоне, в Кок-Асане тоже есть «ванны молодости» с ледяной водой.
5. Опасный каньон, Камчатка
Камчатка – невероятно живописный регион, знаменитый своими вулканами и гейзерами. Каньон с водопадом с говорящим названием Опасный находится как раз в районе кратера вулкана Мутновский в 60 километрах от столицы региона Петропавловска-Камчатского. Бродить здесь и правда довольно опасно: края отвесных стен готовы рухнуть в любой момент, и наслаждаться видами лучше с небольшого расстояния. Вода здесь не пригодна для жизни: она насыщена серными кислотами и вредными веществами. Но зато виды фантастические!
6. Каньоны Плато Путорана, Таймыр
Плато Путорана – одно из самых труднодоступных мест в России и одно из самых прекрасных. Это заповедный край в Сибири (ближайший город – Норильск), буквально изрезанный бурными водопадами и величественными каньонами. А вокруг – ни души. Только изредка увидишь любопытного снежного барана или лисицу. Кстати, географический центр России находится именно здесь, он проходит по озеру Виви.
7. Цветные горы, Алтай
Настоящие марсианские пейзажи открываются в долине реки Кызыл-Чин («красное ущелье») на Алтае, недалеко от Чуйского тракта. Горные породы в этих местах содержат многочисленные слои металлов и минералом: железа, марганца, хрома, кварца, халцедона, и их сочетание придает каньонам нереальные цвета. Теперь побывать на Марсе можно не улетая с планеты!