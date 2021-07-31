Россия поможет тушить Турцию
Так как турки очевидно не справляются с масштабными лесными пожарами, которые охватили Турцию, после российско-турецких переговоров (прошли после обращения турок с просьбой о помощи) достигнута договоренность, в рамках которой РФ направит в Турцию 11 самолетов и вертолетов, которые помогут "другу Реджепу" с тушением пожаров, которые охватили практически половину провинций Турции, при этом местные пожарные с трудом справляются с произошедшей катастрофойю Достаточно красноречивый жест, указывающий на то, что несмотря на все трения в отношениях, на текущем этапе их развития, стороны предпочитают во главу угла ставить практическое сотрудничество там, где это возможно.
ужасно жаль зверушек и овец ,а фауну Якутии нет??-11 самолетов можно же было у нас применить -но некому платить валютой? в этом ведь суть ну еще большую политику сюда, типа он будет должен -турок??? коренной житель крыма кастати, в отличии от русских.