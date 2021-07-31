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“Потеря стыда – первый признак слабоумия”. И.Г.Минералова и Е.Ю.Спицын “Литературная гостиная.

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Литературная гостиная. Все выпуски: https://youtube.com/playlist?list=PLb…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Lwq_gU8pbvI
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7760 5568
    чужой 35 мин. назад

      Если спортсмен от анаболиков приобрел слабоумие, то он уже ничего не стыдится. Это гордость страны.

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