Что нашло «Аненербе» на Кольском полуострове. Аномальные Хроники, июль 2021
В сегодняшнем выпуске Аномальных Хроник: кто сбил челябинский метеорит. Последние новости о неопознанных летающих объектах, рассекреченные документы правительственных и военных организаций, свидетельства очевидцев. Во второй части программы интервью с Игорем Мочаловым о тайнах и загадках Кольского полуострова. Мегалитические постройки древних исчезнувших цивилизаций, таинственные пещеры и пирамиды. Сейды — мистические ворота в другой мир или антенны, направленные в космос.