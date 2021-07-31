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Что нашло «Аненербе» на Кольском полуострове. Аномальные Хроники, июль 2021

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В сегодняшнем выпуске Аномальных Хроник: кто сбил челябинский метеорит. Последние новости о неопознанных летающих объектах, рассекреченные документы правительственных и военных организаций, свидетельства очевидцев. Во второй части программы интервью с Игорем Мочаловым о тайнах и загадках Кольского полуострова. Мегалитические постройки древних исчезнувших цивилизаций, таинственные пещеры и пирамиды. Сейды — мистические ворота в другой мир или антенны, направленные в космос.

 
Полное видео смотрите по ссылке https://nday.club/video/h5DJd3Rwo1yEt…
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=c87DG9iq1NU
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