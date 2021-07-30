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Ужас Ленинградского фронта. Бои в Погостье. Как такое можно пережить?! Воспоминания о войне Часть 2

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Продолжение воспоминаний о войне на Ленинградском фронте. Ужас боёв за Погостье,  война в болотах, жизнь в землянках,  наступление советских войск и последствия зимних боёв 1942 года открывшееся только весной…

Первая часть, вступление, тут: "Ужасы Ленинградского фронта. Как такое можно пережить?! Воспоминания о войне Часть 1" – https://youtu.be/R6BzrijCgQ8

0:01 Погостье в январе 1942 года. Первые впечатления
2:12 Жизнь в землянках
5:11 Диковинная фронтовая дорога
7:36 Жизнь на фронте. Каждый день что-то новое…
8:55 Советские атаки на Погостье
10:49 Ужас содеянного злодейства. Картина, которую нужно повесить в назидание в кабинетах всех великих мира сего
13:44 Та самая солдатская смекалка в действии
14:07 Одежда советского и предусмотрительного немецкого солдата
14:21 Оружие и подготовка немецких и советских солдат
14:48 Хвалёный немецкий пулемёт MG-34
15:46 Наступление советских войск на Любань
17:08 Весна, что скрывает снег…
17:57 Армия на грани паралича. Строительство дорог в болотах
18:56 Война в болоте, землянки
19:18 Привычные болезни- мелочи жизни
20:07 Жизнь в обороне под полустанком Погостье

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=unYlslbaLNM
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