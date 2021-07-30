Продолжение воспоминаний о войне на Ленинградском фронте. Ужас боёв за Погостье, война в болотах, жизнь в землянках, наступление советских войск и последствия зимних боёв 1942 года открывшееся только весной…

Первая часть, вступление, тут: "Ужасы Ленинградского фронта. Как такое можно пережить?! Воспоминания о войне Часть 1" – https://youtu.be/R6BzrijCgQ8

0:01 Погостье в январе 1942 года. Первые впечатления

2:12 Жизнь в землянках

5:11 Диковинная фронтовая дорога

7:36 Жизнь на фронте. Каждый день что-то новое…

8:55 Советские атаки на Погостье

10:49 Ужас содеянного злодейства. Картина, которую нужно повесить в назидание в кабинетах всех великих мира сего

13:44 Та самая солдатская смекалка в действии

14:07 Одежда советского и предусмотрительного немецкого солдата

14:21 Оружие и подготовка немецких и советских солдат

14:48 Хвалёный немецкий пулемёт MG-34

15:46 Наступление советских войск на Любань

17:08 Весна, что скрывает снег…

17:57 Армия на грани паралича. Строительство дорог в болотах

18:56 Война в болоте, землянки

19:18 Привычные болезни- мелочи жизни

20:07 Жизнь в обороне под полустанком Погостье