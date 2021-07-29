Воспоминания о Великой Отечественной войне. Начало… Ленинград и отправка на фронт, первые бомбёжки и первое представление об ужасе Ленинградского фронта

"Весной 1941 года в Ленинграде уже многие ощущали приближение войны. Информированные люди знали о ее подготовке, обывателей настораживали слухи и сплетни. Но никто не мог предполагать, что уже через три месяца после вторжения немцы окажутся у стен города. Мы же, желторотые птенцы, только что вышедшие из стен школы, даже не задумывались о предстоящем. Объявление войны я и как кажется большинство обывателей встретили не то чтобы равнодушно, но как-то отчужденно. Послушали радио, поговорили. Ожидали скорых побед нашей армии — непобедимой и лучшей в мире, как об этом постоянно писали в газетах. Сражения пока что разыгрывались где-то там, далеко. О них доходило меньше известий, чем о войне в Европе. В первые военные дни в городе сложилась своеобразная праздничная обстановка. Стояла ясная, солнечная погода, зеленели сады и скверы, было много цветов. Город украсился плакатами на военные темы. Множество новобранцев в новой форме деловито сновали по тротуарам. Повсюду слышалось пение, звуки патефонов и гармошек:- это праздновали отъезд на фронт мобилизованных солдат. Дома преобразились. Стекла окон повсюду оклеивали крест-накрест полосками бумаги. Витрины магазинов забивали досками и укрывали мешками с песком. На стенах появились надписи — указатели бомбоубежищ и укрытий. На крышах дежурили наблюдатели. В садах устанавливали зенитные пушки, и какие-то люди маршировали с утра до вечера и кололи штыками чучела. А война, между тем, где-то шла. Что-то происходило, но никто ничего толком не знал. В госпитали стали привозить раненых, а мобилизованные солдаты уезжали и уезжали. Мне врезалась в память сцена отправки морской пехоты: прямо перед нашими окнами, выходившими на Неву, грузили на прогулочный катер солдат, полностью вооруженных и экипированных. Они спокойно ждали своей очереди, и вдруг к одному из них с громким плачем подбежала женщина. Ее уговаривали, успокаивали, но всё безуспешно. Она все продолжала цепляться за матроса, его вещмешок, винтовку или за противогазную сумку. Когда катер уплыл женщина ещё долго тоскливо выла, ударяясь головой о гранитный парапет набережной. Она почувствовала то, о чем я узнал много позже: ни солдаты, ни катера, на которых их отправляли в десант, больше не вернулись…"