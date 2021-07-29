На каких трёх колоннах держался Советский Союз? Мог ли ГКЧП справиться с той задачей, которую сам себе поставил? Кто занимал должность "президента" СССР до 1990 года?

00:52 В декабре 1990 года Президент СССР М. Горбачёв поручил председателю КГБ В. Крючкову подготовить проект постановления о введении чрезвычайного положения в СССР – эта мера была необходимостью, Горбачев терял власть?

03:07 Комитет ГКЧП мог справится с задачей стабилизации власти в стране?

06:09 С какой целью ГКЧП изменило свои планы и пошло на переворот?

13:16 Дарим Книгу в телеграм

13:47 Как появился пост президента РФ СССР? Кто Были инициатором этих нововведений?

20:03 Почему после того как Ельцина окружила Альфа, ему беспрепятственно разрешили въезд в Москву?