Тайные причины провала ГКЧП. Евгений Спицын
На каких трёх колоннах держался Советский Союз? Мог ли ГКЧП справиться с той задачей, которую сам себе поставил? Кто занимал должность "президента" СССР до 1990 года?
00:52 В декабре 1990 года Президент СССР М. Горбачёв поручил председателю КГБ В. Крючкову подготовить проект постановления о введении чрезвычайного положения в СССР – эта мера была необходимостью, Горбачев терял власть?
03:07 Комитет ГКЧП мог справится с задачей стабилизации власти в стране?
06:09 С какой целью ГКЧП изменило свои планы и пошло на переворот?
13:16 Дарим Книгу в телеграм
13:47 Как появился пост президента РФ СССР? Кто Были инициатором этих нововведений?
20:03 Почему после того как Ельцина окружила Альфа, ему беспрепятственно разрешили въезд в Москву?
Ввод новой должности президента и ГКЧП существовали не один месяц. Расписывать выдуманную теорию в чем ошибка партии можно до бесконечности особенно сейчас. Бандеровцы без всякого узаконивания и партии начали диктовать свои условия менее чем за месяц. И как они это организовали без принятия законов и формирования партийных органов никакой Спицын не скажет. Все это было организовано в умах заранее, чтобы поделить имущество Советского Союза себе, и сбросить с себя обузу типа Прибалтики, Украины и других монголов.