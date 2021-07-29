Алексей Кунгуров — исследователь древности, автор видео-лекций: Искажение истории, Забытая реальность, и Методика проверки Исторической достоверности.

В эфире рассмотрено исследование Эпос "Рамаяна" — древность или новодел?

Также затронуты другие интересные исторические факты о том, что нам, казалось бы, давно и хорошо известно.

Будьте осторожны с информацией в эфире!

Сказанное может "вынести" неокрепшие умы за пределы "матрицы".

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