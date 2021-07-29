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Детки-разноцветки

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Советская детская книжка 1927-го года о разных расах.



















Рисовка атас.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6944088.html
Метки: 1927, дети, книги, расизм, ссср, юмор
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