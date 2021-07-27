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Как возродить Народ и вернуть себе Родовое Право. Сурияр

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Родовое Право – основа возрождения Русского Народа.

Наступило время вырваться из рабства, которое спроецировано на каждого живого человека Темной Матрицей проявленной над всей планетой Земля. Пришло время восстановить Русский Народ, как сообщество наших Родов. Пришло время восстановить наши рода, на основе Естественного, Природного, Изначального Права.

Имея понятие о своих естественных правах и, возникающими за ними возможностях, мы узнаём себя как Единый Род-Народ, сможем вновь возродиться в единстве и силе.
Как нам возродить наш Народ и вернуть себе естественное, природное Право управления своими родами и нашей Землей об этом пойдет речь в этом эфире.

Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sCNM6PHV81w
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