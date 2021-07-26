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В России делают огромные машины, по сравнению с которыми и Белаз – малютка

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И не только делают, но и поставляют их на экспорт. Посмотрите насколько огромен этот экскаватор, даже на фоне БелАЗа. У него только один ковш сравним с кузовом белорусского гиганта.



Это карьерный экскаватор ЭКГ-35, производства УЗТМ-КАРТЭКС. Его ковш вмещает до 40 кубометров породы. И весит эта махина 1250 тонн.

Конечно, БелАЗ БелАЗу рознь, они бывают разной грузоподъемности. Но даже если сравнивать с БелАЗ-75710 – а это самый большой карьерный самосвал в мире, то весит он все равно меньше – 840,5 тонн. Впрочем, таких гигантов сделали всего несколько штук.




УЗТМ-КАРТЭКС – настоящий машиностроительный гигант. Помимо карьерных экскаваторов разных размеров, завод производит много другого оборудования: дробильное оборудование, шахтные машины, буровые станки и т.д. это то, что связано с горнодобывающей отраслью. Но производят на УЗТМ-КАРТЭКС и другое оборудование, например, для металлургии – сталеплавильное, доменное. Короче, все что большое и сложное, то и производят :)

Вообще, это даже не один завод, а несколько. Как минимум в группу УЗТМ входят такие гиганты как "Уралмаш", г. Екатеринбург, "ИЗ-КАРТЭКС им. П.Г. Коробкова" Колпино (Санкт-Петербург), а недавно был куплен и возрожден из небытия завод ОРМЕТО-ЮУМЗ из г. Орска, где было возобновлено производство горного оборудования. Например, сейчас там строят укладчик-заборщик роторный по заказу Михайловского ГОКа.



Продукция концерна пользуется спросом не только в России, но и в мире. Например, недавно был заключен крупный экспортный контракт с Индией на поставку одиннадцати экскаваторов ЭГК-20.

07 июля 2021 г. в Калькутте соответствующий контракт подписали генеральный директор УЗТМ-КАРТЭКС Ян Центер и технический директор Coal India Ltd Binay Dayal в присутствии председателя совета директоров CIL Pramod Agrawal. Договор предусматривает также поставку ЗИП в течение восьми лет с момента ввода первого экскаватора в эксплуатацию и сервисное сопровождение машин. Сумма сделки составит $250 млн. Изготовителем ЭКГ-20 выступит петербургское предприятие группы — ИЗ-КАРТЭКС.
Как сообщает официальный сайт: В структуре продаж ИЗ-КАРТЭКС от 70 до 80 процентов поставок – экспортные.

Вот такие машиностроительные гиганты работают в России. Мало кто знает об этом, поэтому комментарии к моим статьям наполнены стонами "все развалили, ничего не производим". Еще как производим!


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/11919889.html
Метки: заводы, производство, Россия, узтм
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