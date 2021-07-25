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«Я не мог ни сбежать, ни отказаться от своей Родины»: беседа Валентином Сорокиным

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Валентин Васильевич Сорокин родился 25 июля 1936 года на хуторе Ивашла (ныне Башкортостан) в многодетной семье. В 14 лет поступил в фабрично-заводское училище. Десять лет работал в мартеновском цехе оператором электрокрана на Челябинском металлургическом заводе. Первые стихи были опубликованы в районной и областной прессе в 1950-е годы. В 1960 году вышла первая книга стихов «Мечта», в 1962 году сразу два сборника «Мне Россия сердце подарила» и «Я не знаю покоя», и Сорокин был принят в Союз писателей СССР. В том же 1962 году поступил на Высшие литературные курсы. В 1965-1967 годах заведовал отделом поэзии в саратовском журнале «Волга», в 1968-1969 вёл отдел очерка и публицистики в ведущем национально-патриотическом органе страны журнале «Молодая гвардия». С 1970 года главный редактор издательства «Современник». В 1980 году уволен за издание книг писателей русского патриотического направления, получил выговор от Комиссии партийного контроля ЦК КПСС, выселен из квартиры. С 1983 по 2014 годы руководил Высшими литературными курсами. В 1980-х годах неоднократно пытался опубликовать большую эпическую поэму «Бессмертный маршал» (о Г.К. Жукове), написанную в 1978 году, однако не пропускала политическая цензура, полностью поэма была опубликована только в 1989 году. В конце 1980-х – начале 1990-х написал серию очерков об убитых русских поэтах – Сергее Есенине, Алексее Ганине, Борисе Корнилове, Павле Васильеве, Николае Рубцове и других, которые составили документально-публицистическую книгу «Крест поэта» (1995).

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Qlo5fzjqv4w
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