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Подняли с нуля. Россия освоила выпуск корабельных двигателей

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Как водится, важнейшие события в нашей стране происходят тихо, без лишнего ажиотажа. Вот и теперь мало кто обратил внимание на то, что «Северная верфь» получила новый полностью отечественный дизель-газотурбинный агрегат М55Р для фрегата проекта 22350 «Адмирал Исаков». Таким образом, фрегат станет вторым из новейших надводных кораблей, оснащённым российской, а не украинской силовой установкой. Как наша страна в короткие сроки подняла с нуля целую высокотехнологичную отрасль – разберём в этом выпуске.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ytSazpHSYMA
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 7606 6258
    Женечка час назад

      “После многомесячных испытаний в суровых условиях северных морей, наш российский двигатель доказал беспрецедентную надежность и высочайшую эффективность не только по отношению к двигателям давно устаревших советских и украинских разработок, но и современных западных аналогов. В ближайшее время подобные двигатели будут установлены на все новейшие суда ВМФ России”. Вот так было бы патриотично и можно было б погордиться. А пока для затравки вот вам вакансии и зарплаты на заводе-герое ролика ПАО ОДК Сатурн:
      https://hh.ru/employer/36983
      Не стесняемся – раскрываем ветку по ссылке и ликуем! 345 Евро. Время-вперде!

      Режим “sarcasm off”.
      С Днем ВМФ. Доблестным российским морякам: Ура!!!

      • 12213 11285
        KTЖенечка 24 мин. назад

          Не патриот Вы однако.
          Государство под санкциями,а вам всё мало!
          Нет,что бы сказать:знаю как тяжело приходиться работать в таких нечеловеческих условиях Миллеру,Сечину,Потанину,и тд.готов каждую пятницу работать безплатно на благо капитализма!
          Так нет же! Вы про деньги!Как не стыдно!
          П.С. И ещё,им пенсионный возраст подняли,вы будете отдыхать,а им ещё 5 лет придётся пахать, как рабам на галерах!

      • 7704 5516
        чужой час назад

          Это хороший прорыв. С днем ВМФ. И для самолета и для авто. Молодцы.
          Кажись земля. Свистать всех наверх.

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