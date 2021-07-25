Подняли с нуля. Россия освоила выпуск корабельных двигателей
Как водится, важнейшие события в нашей стране происходят тихо, без лишнего ажиотажа. Вот и теперь мало кто обратил внимание на то, что «Северная верфь» получила новый полностью отечественный дизель-газотурбинный агрегат М55Р для фрегата проекта 22350 «Адмирал Исаков». Таким образом, фрегат станет вторым из новейших надводных кораблей, оснащённым российской, а не украинской силовой установкой. Как наша страна в короткие сроки подняла с нуля целую высокотехнологичную отрасль – разберём в этом выпуске.
“После многомесячных испытаний в суровых условиях северных морей, наш российский двигатель доказал беспрецедентную надежность и высочайшую эффективность не только по отношению к двигателям давно устаревших советских и украинских разработок, но и современных западных аналогов. В ближайшее время подобные двигатели будут установлены на все новейшие суда ВМФ России”. Вот так было бы патриотично и можно было б погордиться. А пока для затравки вот вам вакансии и зарплаты на заводе-герое ролика ПАО ОДК Сатурн:
https://hh.ru/employer/36983
Не стесняемся – раскрываем ветку по ссылке и ликуем! 345 Евро. Время-вперде!
Режим “sarcasm off”.
С Днем ВМФ. Доблестным российским морякам: Ура!!!
Не патриот Вы однако.
Государство под санкциями,а вам всё мало!
Нет,что бы сказать:знаю как тяжело приходиться работать в таких нечеловеческих условиях Миллеру,Сечину,Потанину,и тд.готов каждую пятницу работать безплатно на благо капитализма!
Так нет же! Вы про деньги!Как не стыдно!
П.С. И ещё,им пенсионный возраст подняли,вы будете отдыхать,а им ещё 5 лет придётся пахать, как рабам на галерах!
Это хороший прорыв. С днем ВМФ. И для самолета и для авто. Молодцы.
Кажись земля. Свистать всех наверх.