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Перед расстрелом

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Эти фотографии появились недавно, из архива гитлеровского офицера, воевавшего на восточном фронте.
Политрук взят в плен 5.8.1941 года, в юго-западной части Смоленского котла, из состава 16-й армии. Фото сделаны перед допросом, допрос и перед расстрелом. Имя героя установлено.
Приказ Гитлера о немедленной ликвидации политработников Красной Армии не оставлял ему шансов выжить. Вечная память герою, держался очень достойно перед смертью…













https://twitter.com/mosinka2020/status/1419006085227323403 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6933800.html
Метки: 1941, великая отечественная война, военнопленные, военные преступления, документы, история, фотографии
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