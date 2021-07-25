Илл. 1.

В работе приведено прочтение надписей на трех саркофагах, которые хранятся в Археологическом музее Флоренции. Фотографии сделаны Е.А. Мироновой в 2010 году (илл. 1-7). К сожалению, у нас нет сведений, к какому времени относятся эти саркофаги и где их нашли. На одном из них виден инвентарный номер. Фото взяты на сайте АТ:http://www.trinitas.ru/rus/doc/0211/005a/02111165.htm

На саркофаге с номером 8 имеется надпись, прорисовка кот. представлена на илл. 2.



Илл. 2.

Транслитерация надписи (см. илл. 2; читаем справа налево): Цельцёйв - чайдзянеця. Лекарство - упование...

На втором саркофаге (см. илл. 3) - тоже надпись.



Илл. 3.

Прорисовка надписи на втором саркофаге представлена на илл. 4.



Илл. 4.

Транслитерация надписи (см. илл. 4): Яё зцялячёяль. - Её исцеление.

Надпись на третьем сар-ге представлена на илл. 5 и 6.



Илл. 5



Илл. 6

Прорисовка надписи на 3-м сар-ге представлена на илл. 7.



Илл. 7.

Транслитерация надписи (см. илл. 7. Чит. справа налево):

Лащёящв чёдзяёвьяняй. Похвалы неуместны.

А чаячщ - вуцайль чэшаяю. А упование - учитель чести.

Алфавит этрусков составлен после дешифровки письменностей фракийцев и древних валахов и составления алфавитов их языков.

А – А

М – В

П - ВЬ

стрелка - д

III (Ж) – ДЖ

В (8) – ДЦЬ

Е – Е

‡ – Ж, О (крест в круге) – ЖЬ

N – ДЦ

I – И, АЙ

I', J: – Й

^ – Й

q – К

F – ц

D – Л, J - ль

Н – М

+ – НЬ

О, ( – О

˥ , Г– П

ϴ (гориз. черта в круге) – к, х, г

@, Q (точка в круге) – КЬ, ХЬ, ГЬ

R – L

S - С

Ф – ТС, т – Т

V – У, В

† (верт. элемент в верх. части буквы) - Х

F – Ц

Σ , Z – У, Ю

Т – Ч

Г (косой элемент вверху) – ЧЬ

Р – Ш



– щ

ϻ (похоже на М) – ЩЬ