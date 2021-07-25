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Этрусская письменность – разновидность фракийского письма

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Илл. 1.
В работе приведено прочтение надписей на трех саркофагах, которые хранятся в Археологическом музее Флоренции. Фотографии сделаны Е.А. Мироновой в 2010 году (илл. 1-7). К сожалению, у нас нет сведений, к какому времени относятся эти саркофаги и где их нашли. На одном из них виден инвентарный номер. Фото взяты на сайте АТ:http://www.trinitas.ru/rus/doc/0211/005a/02111165.htm
На саркофаге с номером 8 имеется надпись, прорисовка кот. представлена на илл. 2.
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Илл. 2.
Транслитерация надписи (см. илл. 2; читаем справа налево): Цельцёйв - чайдзянеця.  Лекарство - упование...
На втором саркофаге (см. илл. 3) - тоже надпись.
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Илл. 3.
Прорисовка надписи на втором саркофаге представлена на илл. 4.
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Илл. 4.
Транслитерация надписи (см. илл. 4):  Яё зцялячёяль.   -  Её исцеление.
Надпись на третьем сар-ге представлена на илл. 5 и 6.
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Илл. 5

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Илл. 6
Прорисовка надписи на 3-м сар-ге представлена на илл. 7.
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Илл. 7.
Транслитерация надписи (см. илл. 7. Чит. справа налево):
Лащёящв чёдзяёвьяняй.   Похвалы неуместны. 

А чаячщ - вуцайль чэшаяю.  А упование - учитель чести. 

Алфавит этрусков составлен после дешифровки письменностей фракийцев и древних валахов и составления алфавитов их языков. 

А – А
М – В
П - ВЬ

стрелка - д
III (Ж) – ДЖ
В (8) – ДЦЬ
Е – Е
‡ – Ж, О (крест в круге)  – ЖЬ
N – ДЦ
I – И, АЙ
I',  J: – Й
^ – Й
q – К
F – ц
D – Л,  J - ль
Н – М

 + – НЬ
О, ( – О
˥ , Г– П

ϴ (гориз. черта в круге) – к, х, г

@, Q (точка в круге) – КЬ, ХЬ, ГЬ
R – L
S - С
Ф – ТС, т – Т
V – У, В
† (верт. элемент в верх. части буквы) - Х
F – Ц
Σ , Z – У, Ю
Т – Ч

Г (косой элемент вверху) – ЧЬ 
Р – Ш 
 

Н – щ

ϻ (похоже на М) – ЩЬ

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