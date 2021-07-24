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Тысячи новинок: чем удивляет зрителей МАКС 2021

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=X2a20ljqXuc
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7692 5504
    чужой три часа назад

      Молодцы. И здорово приятно что до сих пор идет спор и работа мозгами по запуску в массовую серию ни кукурузника ни аннушки. Деньги делаются в тишине. Очень рад что нет спешки к красному дню календаря и распоряжений партии. Молодцы.

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