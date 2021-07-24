В 1941 году Ивану Коневу угрожал военный трибунал и расстрел. К 1945 году он стал одним из лучших полководцев в Красной Армии.

«Иван Степанович Конев по настойчивости и силе воли был наиболее близок к Жукову. Конев обладал хорошей интуицией, умело сочетал мощь артиллерии и авиации с быстротой, натиском и внезапностью удара. Конев стремился увидеть поле боя собственными глазами, тщательно готовил каждую операцию», — так оценивал одного из лучших советских военачальников Великой Отечественной войны маршал Александр Василевский.

Боевой путь Конева начался на полях Первой мировой войны, во время которой молодой унтер-офицер служил в артиллерии. В ходе пришедшей ей на смену Гражданской войны Иван Степанович сражался в рядах Красной Армии против «Верховного правителя России» Александра Колчака в Сибири и японских интервентов на Дальнем Востоке. После окончания боевых действий он решил остаться в вооруженных силах.

Конев в 1910-е годы. Общественное достояние Общественное достояние

Начало войны против нацистской Германии генерал-лейтенант Конев встретил будучи командующим дислоцированной на западе страны 19-й армии. Его войска были одними из первых, кому пришлось вынести страшный удар вермахта. 12 июля 1941 года Иван Степанович докладывал в штаб фронта: «…не имею ни одного полнокровного и боевого соединения. Фронт держу за счет отдельных организованных подразделений. В течение четырех дней не имею поддержки нашей авиации. Войска дерутся крепко против наземных войск».

Командующий Калининским фронтом генерал-полковник Иван Конев (справа) и командующий 31-й армией генерал-майор Виталий Поленов. Николай Новак/Sputnik Николай Новак/Sputnik

11 сентября 1941 года Конев был назначен командующим Западным фронтом, что чуть не сыграло роковую роль в его судьбе. В начале октября его войска потерпели страшное поражение в районе Вязьмы: более 380 тысяч солдат было убито и ранено, около 600 тысяч попали в плен. Дорога на Москву для немцев была практически открыта. Ивану Степановичу грозили военный трибунал и расстрел (один из его предшественников на этой должности — также потерпевший неудачу генерал Дмитрий Павлов — был расстрелян 22 июля). Однако благодаря личному вмешательству Георгия Жукова Коневу удалось избежать серьезных последствий и получить под свое командование Калининский фронт, войска которого 5 декабря 1941 года первыми перешли в масштабное контрнаступление и откинули противника на 150 км от столицы.

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Вязьма не стала последней неудачей на боевом пути полководца. Осуществляемые под командованием Конева в конце 1942 — начале 1943 года две Ржевско-Сычевские, Жиздринская и Старорусская наступательные операции не достигли поставленных целей и завершились большими потерями для советских войск.

Иван Конев (справа) и командующий 5-й гвардейской танковой армией маршал бронетанковых войск Павел Ротмистров. Яков Рюмкин/Sputnik Яков Рюмкин/Sputnik

С решающей Курской битвы летом 1943 года для Ивана Степановича началась череда блистательных побед. После того, как Красная Армия выдержала удары немцев, войска Степного фронта под командованием Конева перешли 17 июля в наступление, отбросили противника на первоначальные позиции и, развивая успех, освободили Белгород и крупный промышленный центр Харьков. Выйдя к концу сентября к Днепру, они с ходу его форсировали, овладели плацдармами на его правом берегу и сумели в тяжелых боях их удержать и расширить.

Заместитель Верховного главнокомандующего Маршал Советского Союза Жуков и командующий Степным фронтом генерал-полковник Конев в период Курской битвы. Министерство обороны РФ Министерство обороны РФ

Полководческий талант Конева полностью раскрылся в ходе Корсунь-Шевченковской наступательной операции в январе-феврале 1944 года. Действуя совместно с войсками генерала Николая Ватутина, он окружил 59-тысячную группировку противника в центральной Украине, эффективно пресекая попытки деблокады. Несмотря на то, что части войск удалось вырваться, в «котле» немцы потеряли убитыми и ранеными до 40 тысяч человек. «Все смешалось в один поток. Все бежали, и никто не знал, куда он бежит и зачем. На дорогах и вне дорог валялись разбитые машины, орудия, повозки и сотни трупов солдат и офицеров», — вспоминал один пленный немец. За успех в «Сталинграде на Днепре», как стала известна эта битва, Коневу было присвоено звание маршала Советского Союза.

Не менее ярко Иван Степанович проявил себя в Уманско-Ботошанской операции весной 1944 года. Благодаря грамотному применению полководцем ударного кулака из сразу трех танковых армий и его моментальной реакции на любое изменение обстановки на поле боя, войска 2-го Украинского фронта под его началом разгромили 8-ю немецкую армию, освободили часть Западной Украины и Молдавии. Вступив на территорию Румынии, они стали первыми в Красной Армии, кто перешел государственную границу СССР. Сам маршал тогда чуть не погиб — его машину на переправе через реку Южный Буг обстрелял немецкий истребитель.

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С мая 1944 года и до конца войны Конев командовал войсками 1-го Украинского фронта, которые приняли участие в разгроме группы армий «Северная Украина» летом 1944 года, а зимой-весной 1945 года в освобождении западной Польши и захвате стратегически важного силезского промышленного района. Войска Ивана Степановича приняли участие и в Берлинской операции, однако штурмовать «логово зверя» было доверено 1-му Белорусскому фронту маршала Жукова.

Встреча Конева жителями Праги. Анатолий Егоров/Sputnik Анатолий Егоров/Sputnik

Несмотря на то, что Коневу было не суждено взять столицу Третьего Рейха, он вошел в историю тем, что руководил последней стратегической операцией Красной Армии в Великой Отечественной войне Советского Союза против нацистской Германии. В ходе Пражской наступательной операции (с 6 по 11 мая) были окончательно разгромлены остатки групп армий «Центр» и «Юг», взяты в плен почти 860 тысяч солдат противника и полностью освобождена территория Чехословакии.

Маршал Советского Союза Иван Конев и генерал армии Андрей Еременко на церемонии вручения чехословацкого ордена Белого льва. Министерство обороны РФ Министерство обороны РФ

В своих мемуарах «Сорок пятый» маршал Иван Степанович Конев писал: «Когда я бываю на Ольшанском кладбище в Праге, где покоится прах наших солдат и офицеров, погибших в дни Пражской операции, я с горестным чувством читаю на надгробьях украшенных цветами могил дату «9 мая». В сущности, война уже кончилась, а эти люди погибли здесь, на пражских окраинах, когда вся наша страна уже праздновала победу, погибли в последних схватках с врагами, бесстрашно доводя до конца начатое дело».