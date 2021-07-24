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До и после: фото героев Великой Отечественной теперь в цвете

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Художница Ольга Ширнина, которую на просторах интернета знают под ником Klimbim, известна тем, что раскрашивает старые черно-белые снимки.

Летчики 102-го гвардейского истребительного авиационного полка

Архивное фото/Klimbim

Слева направо: младший лейтенант Жилеостов, младший лейтенант Анатолий Григорьевич Иванов, младший лейтенант Болдырев, старший  лейтенант Николай Петрович Александров, Дмитрий Андрианович Шпигун, Н.А. Крицын, Владимир Горбачев. Левашово, Ленинградская область, 1943 год

Снайпер Роза Шанина (1924–1945)

Архивное фото/Klimbim

Участвовала в Вильнюсской и Инстербургско-Кёнигсбергской операциях и западные СМИ прозвали ее «невидимым ужасом Восточной Пруссии». Скончалась от ран, полученных в бою.

Мария Долина (1922–2010) на фоне самолета Пе-2

Архивное фото/Klimbim

Заместитель командирa эскадрильи 125-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка 4-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии, Долина выполнила 72 боевых вылета на пикирующем бомбардировщике Пе-2, сбросила на противника 45 тонн бомб. В шести воздушных боях сбила 3 истребителя противника.

Женщины-летчики в Крыму, 1944

Архивное фото/Klimbim

Эти женщины могли не только толкать грузовик, они состояли в 46-ом гвардейском ночном бомбардировочном авиационному полку. Они наводили страх на немцев, которые даже прозвали их «Ночные ведьмы».

«Ночные ведьмы»

Архивное фото/Klimbim

Командир «Ночных ведьм»: Евдокия Бершанская (слева) и штурман полка Лариса Розанова. 

Женщина-медик

Архивное фото/Klimbim

Имя этой девушки не известно, но известно, что она была лейтенантом медицинской службы и имела две медали «За боевые заслуги», а также медаль «За оборону Кавказа».

Противотанковая артиллерия

Архивное фото/Klimbim

Этих двоих молодых людей можно представить героями фильма «В бой идут одни старики», но они воевали по-настоящему, служили в противотанковой артиллерии.

Регулировщица в Берлине

Архивное фото/Klimbim

Берлин в первые дни после Победы, 1945 год. Военная регулировщица направляет машины у Бранденбургских ворот.

Снайпер Семен Комоконов на отдыхе с боевыми товарищами

Архивное фото/Klimbim

Легендарный снайпер 163-й стрелковой дивизии старший сержант Семён Данилович Номоконов (1900—1973), эвенк по национальности, потомственный охотник, ликвидировал 367 солдат и офицеров противника, включая одного немецкого генерал-майора. 1942. Автор фото: Петр Бернштейн

Танкист после боя

Архивное фото/Klimbim

Михаилу Смирнову был всего 21 год, когда закончилась война. У молодого танкиста было три медали и четыре ордена.

Источник: https://ru.rbth.com/watch/1594-cvetnye-foto-velikoi-otechestvennoi-?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 6309 5439
    прохожий 30 мин. назад

      Молодец. Какие приятные лица. И какие твари разглядели в этих лицах б,ы,дло. Только такие как как француз Познер, “знаток бокса” и всего на свете, за что бабки платят, ухвативший жирный кусок на телеканале, после смерти Владимира Гендлина, действительно отличного комментатора, который знал бокс не по затруханным страницам печати , а изнутри, будучи мастером спорта по боксу.

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