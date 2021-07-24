Летчики 102-го гвардейского истребительного авиационного полка

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Художница Ольга Ширнина, которую на просторах интернета знают под ником Klimbim, известна тем, что раскрашивает старые черно-белые снимки.

Слева направо: младший лейтенант Жилеостов, младший лейтенант Анатолий Григорьевич Иванов, младший лейтенант Болдырев, старший лейтенант Николай Петрович Александров, Дмитрий Андрианович Шпигун, Н.А. Крицын, Владимир Горбачев. Левашово, Ленинградская область, 1943 год

Снайпер Роза Шанина (1924–1945)

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Участвовала в Вильнюсской и Инстербургско-Кёнигсбергской операциях и западные СМИ прозвали ее «невидимым ужасом Восточной Пруссии». Скончалась от ран, полученных в бою.

Мария Долина (1922–2010) на фоне самолета Пе-2

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Заместитель командирa эскадрильи 125-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка 4-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии, Долина выполнила 72 боевых вылета на пикирующем бомбардировщике Пе-2, сбросила на противника 45 тонн бомб. В шести воздушных боях сбила 3 истребителя противника.

Женщины-летчики в Крыму, 1944

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Эти женщины могли не только толкать грузовик, они состояли в 46-ом гвардейском ночном бомбардировочном авиационному полку. Они наводили страх на немцев, которые даже прозвали их «Ночные ведьмы».

«Ночные ведьмы»

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Командир «Ночных ведьм»: Евдокия Бершанская (слева) и штурман полка Лариса Розанова.

Женщина-медик

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Имя этой девушки не известно, но известно, что она была лейтенантом медицинской службы и имела две медали «За боевые заслуги», а также медаль «За оборону Кавказа».

Противотанковая артиллерия

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Этих двоих молодых людей можно представить героями фильма «В бой идут одни старики», но они воевали по-настоящему, служили в противотанковой артиллерии.

Регулировщица в Берлине

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Берлин в первые дни после Победы, 1945 год. Военная регулировщица направляет машины у Бранденбургских ворот.

Снайпер Семен Комоконов на отдыхе с боевыми товарищами

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Легендарный снайпер 163-й стрелковой дивизии старший сержант Семён Данилович Номоконов (1900—1973), эвенк по национальности, потомственный охотник, ликвидировал 367 солдат и офицеров противника, включая одного немецкого генерал-майора. 1942. Автор фото: Петр Бернштейн

Танкист после боя

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Михаилу Смирнову был всего 21 год, когда закончилась война. У молодого танкиста было три медали и четыре ордена.