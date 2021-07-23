“Поле боя” против нас. Зачем был создан интернет и как он играет за противника. А. Отырба, П. Полуян
Как структуры финансовой олигархии монополизировали мировую власть и все её инструменты. Есть ли способ противостоять их влиянию и где теперь находится главное поле боя "мировой гибридной войны". Когда финансовое оружие было впервые использовано против нас и к какому повороту истории это привело. Об этом и многом другом беседуют доцент кафедры философии Сибирского Федерального Университета Павел Полуян и профессор Академии геополитических проблем Анатолий Отырба.