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“Поле боя” против нас. Зачем был создан интернет и как он играет за противника. А. Отырба, П. Полуян

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Как структуры финансовой олигархии монополизировали мировую власть и все её инструменты. Есть ли способ противостоять их влиянию и где теперь находится главное поле боя "мировой гибридной войны". Когда финансовое оружие было впервые использовано против нас и к какому повороту истории это привело. Об этом и многом другом беседуют доцент кафедры философии Сибирского Федерального Университета Павел Полуян и профессор Академии геополитических проблем Анатолий Отырба.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VGX_ai9q49U
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