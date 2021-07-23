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Генри Хаггард. «Дочь Монтесумы». Аудиокнига

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Аудиокнига "Дочь Монтесумы" по одноименному  историческому роману Генри Райдера Хаггарда.
Его действие происходит на фоне завоевания Мексики Фернандо Кортесом (1485-1547), во времена правителя Монтесумы II (1466-1520).
Рассказ ведётся от имени англичанина Томаса Вингфилда, который после ряда приключений оказывается в составе испанской экспедиции к берегам Новой Испании, где перед ним открывается экзотический мир ацтеков. Он берёт в жёны дочь императора и осуществляет план возмездия своему давнему противнику.
Как и в других приключенческих романах викторианской эпохи, туземцы показаны как благородные дикари — жестокие, но, в сущности, наивные варвары. Главный герой сочувствует гибели цивилизации, столь не похожей на европейскую, и симпатизирует скорее местным жителям, чем европейским колонистам.

Аудиокнига.
Читает: Аркадий Бухмин.

Запись 2012 г.
Время звучания 08:44:51
Возрастные ограничения 12+
© ИДДК, 2014

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MXKALYZqdLg&list=PLQMl76KwLiCf-QKT4tFKv_7YpJU8uO9PV
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