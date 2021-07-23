Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Алгоритм безопасного перепроживания жизненных уроков

25 0

Анна-София Крымская – Обавница, психолог, медиатор, ответит в эфире на вопросы:

Идет ли речь о 100% связке психической реакции на конкретное событие?
Имеет ли смысл в отслеживании логики в реакциях окружающих нас людей?
Каков путь от ожидания до агрессии?
Что несёт в себе фраза «никто, никому, ничего не должен» и к  чему она применима без перекосов?
Что такое Принятие?
За что и зачем Благодарить и Благославлять наших недоброжелателей?
Какие отличия реакций  человека животного уровня от человека истинно Человеческого уровня?
Чем является Вера, Надежда (без ожидания), Любовь в гармоничном осознании?
Как выглядит развилка: Жалость, Агрессия, Служение?
На эти и многие другие вопросы мы поговорим вместе с вами!

Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BOD02AEdmwk
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Кому не нравится возрождение военной мощи России
Концептуальные дебаты на Радио RusskoeVeche.org
Предсказания и пророчества о будущем России
Новая песня Светланы Копыловой "Ювенальная юстиция"
У нас началась война, сообщите всем!
Стратегия 2020 - План Путина - Ликвидация России
Никаких успехов в экономике нет - ответ на ЛОЖЬ ВВП.
Чипизация страны началась! ©

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru