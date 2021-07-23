Алгоритм безопасного перепроживания жизненных уроков
Анна-София Крымская – Обавница, психолог, медиатор, ответит в эфире на вопросы:
Идет ли речь о 100% связке психической реакции на конкретное событие?
Имеет ли смысл в отслеживании логики в реакциях окружающих нас людей?
Каков путь от ожидания до агрессии?
Что несёт в себе фраза «никто, никому, ничего не должен» и к чему она применима без перекосов?
Что такое Принятие?
За что и зачем Благодарить и Благославлять наших недоброжелателей?
Какие отличия реакций человека животного уровня от человека истинно Человеческого уровня?
Чем является Вера, Надежда (без ожидания), Любовь в гармоничном осознании?
Как выглядит развилка: Жалость, Агрессия, Служение?
На эти и многие другие вопросы мы поговорим вместе с вами!
Быть ДОБРУ!