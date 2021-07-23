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1900-е. Инородцы Кяхты на снимках Николая Николаевича Петрова

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Судя по всему, все китайцы.

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14. Праздник Цам
Праздник Цам

13. Группа торговцев в помещении за столом.
Группа торговцев в помещении за столом
Источник: https://humus.livejournal.com/7889971.html
Метки: забайкальская область, история, кяхта, Россия, фото, этнография
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