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«Тактика Пьяных Немцев» – Рассказ ветерана ВОВ. Военные Истории

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 Этот случай применения необычной тактики пьяных немецких солдат произошел в ноябре 1941 года недалеко от Новгорода и рассказал о нём ветеран ВОВ, помощник командира полка,  Александр Павлович Павлушков

"Это было у разъезда Кчоры, немцы шесть раз ходили против нас в атаку, а мы лежали на этом рубеже под жестоким минометным обстрелом. С утра минометный огонь усиливался, и мы уже понимали, что немцы готовят атаку. А немцы атаковали нас так: подходят автомашины, на наших глазах из каждой высаживается человек по двадцать- двадцать пять, капрал их выстроит в полный рост, скомандует – и они все, винтовки наперевес, идут вперед. Я думаю, что все они были пьяные, стоял галдёж, крики на немецком языке и нам кричат мол "Рус, Сдавайся!"  Так продолжалось до шести раз, через каждые час-полтора. У них была такая тактика. Перед третьей или четвёртой атакой немцы пытались нас пропагандировать. Кто-то выступил на русском языке, говорил что у них больше техники и людей, предлагал сдаться и распространялся до тех пор, пока пулеметчик не дал очередь, и тогда они снова пошли в атаку. На пятой атаке подкатили танк…."

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=p3YfK1MOBYQ
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