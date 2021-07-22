Из книги "Об языке евреев живших в древнее время на Руси и о славянских словах, встречаемых у еврейских писателей" - Санкт-Петербург, 1866 год. Автор - Авраам Яковлевич Гаркави (17 октября 1839, Новогрудок, Минская губерния — 15 марта 1919, Петроград) — российский востоковед и гебраист. Действительный статский советник Российской империи.

Родился в семье раввина Якова Гаркави и Двойры Вейсбрем. Учился в раввинском училище и на Восточном факультете Санкт-Петербургского университета (1863). Работал в императорской Публичной библиотеке в Санкт-Петербурге (1872—1919). Печатался в «Санкт-Петербургских ведомостях», Записках Русского археологического общества, Журнале Министерства народного просвещения, других и зарубежных изданиях. Автор статей в Еврейской энциклопедии и Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона.Награждён потомственным дворянским титулом Российской империи (1901) Был членом правления Петербургской еврейской общины, членом хозяйственного комитета, габаем Большой хоральной синагоги Санкт-Петербурга. Редактор издательства Русско-еврейского археологического общества.

Славянский язык носит в средневековой еврейской письменности название ханаанского языка, как вообще Славяне, за исключением нескольких случаев, известны в ней под именем Ханаанцев. Об отношении еврейских писателей к Славянам, и о преданиях, встречаемых у них, что Славяне суть потомки народовнаселявших Палестину (по еврейски Ханаан), мы намерены трактовать в особой статье.

Так славяне выходцы из библейского Ханаана или библейский Ханаан - древняя Русь, точнее одна из ее частей?