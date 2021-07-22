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Русь – Ханаан

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Из книги "Об языке евреев живших в древнее время на Руси и о славянских словах, встречаемых у еврейских писателей" - Санкт-Петербург, 1866 год. Автор - Авраам Яковлевич Гаркави (17 октября 1839, Новогрудок, Минская губерния — 15 марта 1919, Петроград) — российский востоковед и гебраист. Действительный статский советник Российской империи.

Родился в семье раввина Якова Гаркави и Двойры Вейсбрем. Учился в раввинском училище и на Восточном факультете Санкт-Петербургского университета (1863). Работал в императорской Публичной библиотеке в Санкт-Петербурге (1872—1919). Печатался в «Санкт-Петербургских ведомостях», Записках Русского археологического общества, Журнале Министерства народного просвещения, других и зарубежных изданиях. Автор статей в Еврейской энциклопедии и Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона.Награждён потомственным дворянским титулом Российской империи (1901) Был членом правления Петербургской еврейской общины, членом хозяйственного комитета, габаем Большой хоральной синагоги Санкт-Петербурга. Редактор издательства Русско-еврейского археологического общества.

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Славянский язык носит в средневековой еврейской письменности название ханаанского языка, как вообще Славяне, за исключением нескольких случаев, известны в ней под именем Ханаанцев. Об отношении еврейских писателей к Славянам, и о преданиях, встречаемых у них, что Славяне суть потомки народовнаселявших Палестину (по еврейски Ханаан), мы намерены трактовать в особой статье.

Так славяне выходцы из библейского Ханаана или библейский Ханаан - древняя Русь, точнее одна из ее частей?

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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 17093 8321
    BlackCat 45 мин. назад

      От нынешней восточной Германии до Китая с Запада на Восток и от северных границ до Индии включая во многом Ближний Восток.

    • 17093 8321
      BlackCat 43 мин. назад

        Евреи библейские – нынешняя Палестина и её обитатели.
        Такая вот ирония судьбы.

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