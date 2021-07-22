Илл. 1. "Записка на деревянной обложке переплёта рукописной Библии XV века"

"ПЕРМСКОЕ" ПИСЬМО, или "Нечитаемая" записка на обложке Библии (XV в.)

Русский учёный И. С. Некрасов, живший в 19 веке, утверждал, что многие тексты в русских средневековых рукописях написаны с использованием "пермского алфавита", но на русском языке. Так, например, он приводит текст на одной из рукописных Библий XV века [см. илл. 1]. Этот текст будет назван "послесловием на деревянной обложке переплёта рукописной Библии XV века" [См. Пермские письмена в рукописях XV века // Зап. имп. Новорос. ун-та. — 1890. — Т. 51, ч. ученая. — С. 249—254].

И. С. Некрасов решил, что инок, имевший "пермское" происхождение и закончивший свой труд по переписыванию Священного Писания, решил возблагодарить Бога за законченный труд. Так ли это? Был ли, вообще, "пермский алфавит" в Средние века? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо было дешифровать текст, приведённый на илл. 1. Исходя из содержания записки, мы можем сделать вывод о том, кто использовал это письмо, а также вывод о том, имеет ли ли это письмо отношение к письменностям угро-финских народов.

( Свернуть )

В начале работы по дешифровке текста записки была замечена схожесть букв неизвестной письменности с буквами глаголицы.

После этого был сделан вывод о том, что последнее слово записки - это АМИНЬ.

Было замечено: в последней строчке под титлом находится числительное, а, следовательно, за ним написано то же числительное, но написанное полностью и без сокращений. Так были прочтены слова "ДЕСЯТИ РУБЛЁВ".

В дальнейшем был применён дистрибутивный метод дешифровки, после чего весь текст стал доступен для прочтения:

ТШЭ (то) ВДАР ОТЧАЙ ЧИ ДАРЁТЬВ ШЕДЧ. ШЛЁТ Я-

ЕЙ ДЧРИ. ОЗЫВАЛ ИЁ РОРЮЧЦЕЮ

Ж ЯЁЙ ЦИЛУЯТ. Е ЛИК - ДЦЕ ЖИЩВ,

ЩЦЯ РУРЕКВАУВ. ЩЦ(э) ВРУХЧЁМ ТЯ

КОНИЯЧЮ ЧЕПРАГЧЬ. ЕЯ МАЮТ СРБ (серебра)

Ж 10Ц - ДЕСЯТИ РУБЛЁВ СУЩИЯ.

АМИНЬ.

На современном русском языке:

Это дар отчий или подарок доставляемый. Шлёт его

своей дочери. Называл её Рюриковной;

Её целует. Её лик - это жизнь,

честь Рюриковичей. Ещё вручаю тебе

конный чепрак. Её имеется серебра

на десять рублей.

Аминь.



Илл. 2. Светский алфавит Руси

В ходе дешифровки был составлен алфавит письменности [см. илл 2].

Сейчас, после завершения дешифровки рассматриваемого текста, необходимо сделать вывод о том, что в Средние века никакой "пермской" письменности не существовало.

Это видно из того, что сама записка была написана боярином молдавского господаря Стефана доверенному лицу Елены Волошанки, которую выдали замуж за Ивана III.

Именно её - свою дочь - Стефан III называет "Рюриковной", ведь она стала членом семьи Рюриковичей.

Зачем молдавскому боярину знать "пермскую" письменность? Он пользовался письмом, которое было хорошо знакомо светским людям Русского государства и других славянских государственных образований. Следовательно, существовал шрифт, который использовался государственными чиновниками Русского государства. Государевы писцы, бояре, великие князья, цари одновременно владели и кириллицей, и светским письмом, писали и тем и другим шрифтом, так как свободно владели обеими. Клир же использовал только кириллицу.

Следовательно, не нужно считать, что именно "пермская" или даже "древнепермская" письменность использовалась при составлении рукописи "Хроники" Георгия Амартола, рукописи XVI века, неправильно названной «Козьмой Индикопловом». При работе над этими рукописями использовались ТОЛЬКО РУССКИЕ ШРИФТЫ.

Именно при использовании этого алфавита (см. илл. 2) можно прочесть "нечитаемые" участки текста "Козьмы Индикоплова".