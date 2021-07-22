Ленинград—Санкт-Петербург на снимках Владимира Владимировича Богданова
1963. Через проспект
1964. Без названия
1964. «Еще одна весна»
1964. «Еще одна весна»
1964. У Летнего сада. Цветы запоздалые
1965. В Летнем саду
1965. Летний сад, Скульптура «Ночь»
1965. Без подписи
1965. Рыбак на Неве
1967. Осень в Летнем саду
1969. «Отношения ленинградские»
1970-е. Кировский мост
1972. Праздник белых ночей
1972. Банковский мостик. Львы и тети. Вид сзади
1975. «Чугунное кружево»
1975. «Чугунное кружево»
1975. Маринист
1975. Маринист
1975. Эрмитаж, Зима
1976. Человек на балконе
1977. Аничков мост
1977. Аничков мост
1985. Старый «Опель»
1989. На углу Невского проспекта и Сада
1989. Аничков мост
Ленинград. Фотоснимки классного мастера
в черно-белом изображении.