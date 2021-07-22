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Ленинград—Санкт-Петербург на снимках Владимира Владимировича Богданова

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1963. Через проспект
1963. Через проспект

1964. Без названия
1964. Без названия

1964. «Еще одна весна»
1964. «Еще одна весна»

1964. «Еще одна весна»
1964. «Еще одна весна»

1964. У Летнего сада. Цветы запоздалые
1964. У Летнего сада. Цветы запоздалые

1965. В Летнем саду
1965. В Летнем саду

1965. Ленинград. Летний сад, Скульптура «Ночь»
1965. Летний сад, Скульптура «Ночь»

1965. Без подписи
1965. Без подписи

1965. Рыбак на Неве
1965. Рыбак на Неве

1967. Осень в Летнем саду
1967. Осень в Летнем саду

1969. «Отношения ленинградские»
1969. «Отношения ленинградские»

1970-е. Кировский мост
1970-е. Кировский мост

1972. Праздник белых ночей
1972. Праздник белых ночей

1972. Банковский мостик. Львы и тети. Вид сзади
1972. Банковский мостик. Львы и тети. Вид сзади

1975. «Чугунное кружево».
1975. «Чугунное кружево»

1975. «Чугунное кружево»
1975. «Чугунное кружево»

1975. Маринист.
1975. Маринист

1975. Маринист
1975. Маринист

1975. Эрмитаж, Зима
1975. Эрмитаж, Зима

1976. Человек на балконе
1976. Человек на балконе

1977. Аничков мост
1977. Аничков мост

1977. Аничков мост
1977. Аничков мост

1985. Старый «Опель»
1985. Старый «Опель»

1989. На углу Невского проспекта и Сада
1989. На углу Невского проспекта и Сада

1989. Аничков мост
1989. Аничков мост
Источник: https://humus.livejournal.com/7888778.html
Метки: история, Ленинград, Россия, фото
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