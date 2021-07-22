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Клим Жуков про статью Путина об историческом единстве россиян и украинцев

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Канал Клима Жукова: https://www.youtube.com/channel/UCIyL…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QnS-8kiyPUw
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7582 6234
    Женечка четыре часа назад

      Все это напоминает фантомные боли одержимого человека, потерявшего близкого человека (которого он иногда по доброте душевной оскорблял и бил ногами). А теперь, чтоб самооправдаться и не потерять лицо, пытается доказать себе и миру, что виноват не брошенный самодур, а ушедший – глупый и неосознанный неврастеник.

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