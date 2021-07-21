Запись передачи из архива НСР

Русские ли хазары?

Отвечу сразу – не русские, и русские – не потомки хазар.

Для того, чтобы это наглядно показать, используем ДНК-генеалогию. Получается, что хазары – дальние племянники русских, примерно стоюродные племянники. Разошлись с будущими русскими примерно 5 тысяч лет назад.

Так кто же такие хазары, кроме того, что они «неразумные», по словам нашего великого поэта?

Об этом и будет рассказ. Появились они с востока, в ходе (или после) гуннского нашествия. Хазары – степняки, далекие потомки ариев, как, впрочем, и русские. Только другая ветвь. Хазары в целом и не евреи, хотя многие евреи этого хотят. Расскажем и о первых исследованиях ДНК древних хазар, полученных из ископаемых костей хазар на нижнем Дону. И о том, как эти ДНК соотносятся с ДНК современных этнических русских.

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