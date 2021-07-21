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Рождение Сверхдержавы. Александр Данилов

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 Чем интересен послевоенный период истории Советского Союза? Почему Сталина интересовала гражданская война в Греции в XIX веке? Зачем Иосиф Виссарионович лично правил статьи в газете "Правда"?

01:03 Александр Анатольевич, вы с Александром Владимировичем работали впервые?
06:42 Кто выступил с инициативой совместно написать книгу? Она родилась спонтанно из синергии между вами или Александр Владимирович пришел к вам с идеей этой книги?
08:44 В чём была сложность работы над книгой?
09:40 Работая над книгой вы открыли что-то новое для себя? Или использовали свой проверенный инструментарий? Или это был своеобразный нырок, погружение на новые глубины исторического знания?
26:00 Александр Анатольевич, ваши расследования и книга это ваш символический вклад в процесс очищения истины, образа Иосифа Виссарионовича от всей той лжи, что с ходом времени покрыла его образ?
30:51 Есть ли шанс, что когда-нибудь архивные материалы над которыми вы работали, будут открыты? Или это не входит в сферу интересов государства?
33:30 У вас были планы развивать эту серию, но уже без Александра Владимировича?
36:00 Какие исторические проекты вы в данный момент ведете?
39:13 Что вы не реализовали в этой монографии?
41:49 Возможно ли, используя опыт вашей монографии, исследования посвященные "Русскому экономическому чуду 1929-55 годов" построить новую, другую сверхдержаву, которой был когда-то Советский союз?

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Y0gqqMx2wyo
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